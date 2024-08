Camila nutre el pop con otros estilos en su nuevo disco

Los integrantes de Camila tomaon caminos distintos lo hizo que cada uno encontrara su verdadera esencia y, en el momento en el que volvieron a unirse crearon una nueva sinergia que comulga con la madurez con la que cuentan ahora.

Fue en 2005 cuando Mario, Samo y Pablo se unieron para crear su proyecto musical. Llevaron su música romántica a diferentes partes de México y fuera del país, sin embargo, en el punto más alto del proyecto, Samo decidió abandonar la agrupación para emprender su carrera en solitario.

Tras 12 años lejos, el veracruzano volvió al grupo y comenzaron una nueva etapa, misma que hoy disfrutan y comparten con su público leal, así como con las nuevas generaciones que están conociendo su música.

"Creo que era importante tener esa etapa en solitario, fue en el tiempo perfecto, un proyecto como Camila siempre va a dejar huella, por supuesto que se les extrañó mucho a mis compañeros y es un proyecto que nació con tres corazones soñando con hacer música. El momento en que tomamos rumbos distintos fue cuando tenía que suceder", afirmó Samo en conferencia de prensa.

"Hoy me considero un artista más maduro de cómo veo la industria y la música. Lo que escribo o hago viene desde el alma y no desde una estrategia de hacer música para una industria. Antes no tenía esa conciencia y hoy me siento mucho más abierto a otras cosas y mucho más consciente", agregó.

Fruto de su nueva unión nació su álbum discográfico “Regresa”, con el que exploran nuevos géneros como el mariachi, el regional mexicano y el bolero.

El disco ya disponible en plataformas digitales cuenta con 10 temas, mismos que se tardaron tres años en componer y diseñar. A partir de noviembre, el grupo presentará este material en su tour homónimo, con el que se presentarán en diferentes ciudades de la República Mexicana, siendo Guadalajara y la Ciudad de México, las dos principales, este 7 y 9 de noviembre.

“Todo el proceso del álbum fue muy artesanal, tardó mucho tiempo y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que plasmamos, no hay ninguna canción de relleno ni canciones que no tenga nuestro corazón puesto.

“La música pop ha evolucionado y cambiado en los últimos años, ha ido nutriéndose de otros estilos, es muy distinto a cuando salió Camila por primera vez, el cambio en el formato del disco compacto a las plataformas digitales, nos ha tocado vivir esa evolución y creo que la abrazamos, es algo a lo que nos adaptamos, no podemos ir en contra de lo que ocurre. Musicalmente los tres hemos tomado una decisión de ser muy fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, tenemos un sonido como banda y dentro de eso nos gusta explorar distintos estilos”, indicó Pablo.

Samo no abandona el país

A pesar del asalto que sufrió a inicios de julio, en la Condesa, en la Ciudad de México, en donde le sustrajeron computadoras y equipo de trabajo de su camioneta, tras un cristalazo, Samo aseguró que México tiene muchas cosas más positivas que lo negativo de la delincuencia, por lo que no tiene planeado alejarse del país.

"México es un país maravilloso, pero a veces la violencia nos sorprende, no sólo aquí, creo que la inseguridad existe en muchas partes del mundo, afortunadamente creo que lo que pasó, las autoridades pudieron tomar cartas en el asunto de inmediato, amo México, no me iría, a pesar de estas partes negativas, tenemos un pueblo maravilloso que todos los días nos levantamos a cristalizar esos sueños que tenemos y me encanta.

"Me gustaría mostrar más mi México, en mi lista de sueños tengo pendiente mostrar más mi tierra, mi Veracruz y creo que es un estado maravilloso lleno de tantos contrastes que me encantaría hacer algo y mostrarle al mundo la belleza y riqueza que tiene México. Cuando sales del país, te das cuenta de lo que tienes, a pesar de los contrastes, para todo hay solución y simplemente hay que seguir viviendo, abrazando lo que amamos y yo me quedo en México”, indicó el compositor de 48 años.

Camila se presentará entre noviembre y diciembre en Pachuca, Mérida, Puebla, Aguascalientes, Monterrey, Torreón, Chihuahua, Veracruz y Acapulco.

También viajarán a Estados Unidos y otros países de Sudamérica para compartir su música y un recorrido por los 20 años de carrera que están próximos a cumplir.