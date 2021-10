Captan a Selena Gómez y Chris Evans juntos; usuarios reaccionan con divertidos memes

Recientemente captaron a la cantante Selena Gómez acompañada por el guapísimo actor Chris Evans, noticia por la cual, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si son pareja o habrá un posible romance entre ellos.

Estas fotos fueron publicadas tan solo días después de que se diera a conocer que los famosos comenzaron a seguirse en las redes sociales.

Además, Selena Gómez confesó que el actor de Avengers es su crush, motivo por el cual, los cibernautas enloquecieron.

Hubo quienes resaltaron la diferencia de edad entre ambos artistas, pues mientras Selena Gómez tiene 29 años, Evans está cerca de los 39, sin embargo, luce increíble.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf — RIRI🔪 (anti cupcakes) (@itaintriri) October 1, 2021

Selena Gómez y Chris Evans son trending topic

Como era de esperarse, los memes se hicieron presentes, y en algunos hacen referencia a la pasada relación de Selena con Justin Bieber, mientras que otros afirman que se trata de simples especulaciones.

Aquí recopilamos los memes más graciosos:

No sé quién hizo esto, pero con esto confirmo que Chris Evans y Selena Gómez serían LA pareja... Dios apoadate de mi y haz que sea realidad pic.twitter.com/DogiOb74nw — my favourites? my safe place (@favssafeplace) October 7, 2021

selena gomez y chris evans estan saliendo????? pic.twitter.com/21Eb7uDsRj — Forever jawolin 👻| xoxo (@Imfueledbytacos) October 7, 2021

Yo al enterarme que Selena Gómez está saliendo con Chris Evans pic.twitter.com/qgoouBj0Bk — Swan. (@soy_swan_) October 7, 2021

Chris Evans al entrar a Twitter y darse cuenta de lo que provocó solo por seguir a Selena Gómez en instagram pic.twitter.com/w4aKQAzCFi — Anna 🧡 (@LizFerrod) October 7, 2021

Yo esperando a que Chris Evans y Selena Gómez confirmen que están saliendo: pic.twitter.com/YNn9bXDLK1 — call me alejo baby (@xdavidxalejox) October 8, 2021