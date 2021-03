Carlos Cuevas y Rocío Banquells llevarán alegría a los hogares

Por muchos años el grito de “¡Alegría!” ha formado parte de los espectáculos en vivo de Carlos Cuevas. Es porque a pesar de las adversidades que puedan existir, el bolerista busca sonreírle a la vida y provocar el mismo sentir a su público con esta sencilla palabra.

“En mi vida diaria trato de llevar la alegría y fomentársela a mi familia. Yo siempre me despierto con una gran suerte, eso es una bendición, acostarme y levantarme de buen humor. Y eso se irradia y se comparte con toda la familia. Por eso mi grito de alegría es sincero; es para que de veras nos alegremos todos”.

La última vez que Carlos Cuevas gritó esta palabra frente a un público en vivo fue durante su gira con Rocío Banquells y la Sonora Santanera, que después de un par de años de presentaciones fue cancelada por la pandemia.

Ahora Carlos Cuevas se reencuentra con Banquells en un concierto en vivo que ambos ofrecerán esta noche a las 21:00 horas en la página de Eticket Live. Una noche de entrega total, se titula el show, nombre que refiere al tema Entrega total que la cantante interpretó en 1987. “Fue un éxito bastante fuerte, de un millón de discos vendidos”, presume sobre su compañera.

La lista de canciones planeadas incluye temas de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Armando Manzanero y Álvaro Carrillo, pues este concierto será un homenaje a diversos compositores mexicanos. “Imagínate si no vamos a recordar a tantos intérpretes que ya están en el cielo. Para ellos va dedicado todo este espectáculo, para los grandes compositores y cantantes que han dejado huella en el medio musical de México y todo el mundo”.

El concierto será transmitido desde la Finca El Amate, en Morelos, un espacio propiedad de Angélica Jaramillos, también conocida como La reina del bolero, quien será parte del show: “La vamos a invitar a cantar un par de canciones”, dice Cuevas.

Una noche de entrega total se añade a la lista de conciertos vía streaming que Carlos Cuevas ha realizado desde que inició la pandemia hace un año. “Llevo 13 o 14”, presume. “Ya me acostumbré, pero creo que no hay nada como tener el público enfrente, que te aplaude, te mima, te abraza, te grita, te besa y te avienta flores o te invita una copa. No hay nada como la música en vivo”.

Parte de las presentaciones que ha ofrecido vía streaming integran Antología en cuarentena, una colección de 80 canciones que lanzó de manera independiente en formato físico. “Son los streaming más importantes que hice el año pasado. Son cinco CD’s y DVD’s de los mejores momentos”, contó.

Ahora el cantante llevará los shows en vivo a otro nivel, con un programa semanal que presenta los jueves en su canal de YouTube llamado A ritmo de bohemia. “Ya hicimos nuestros primeros episodios de la primera temporada con Rocío Banquells y Pancho Céspedes. Es pura bohemia cada jueves”.