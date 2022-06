Carlos Vives: Su lengua es la música

Hoy en día la música colombiana tiene muchos representantes en el mundo, pero pocos como el actor, compositor y cantante Carlos Vives, quien con más de 20 millones de álbumes vendidos es considerado como uno de los pioneros de la exportación de los sonidos colombianos.

El intérprete de canciones como “El Teke Teke”, “La Bicicleta” y “Volví a Nacer” fue además el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy, aunque actualmente ya cuenta con 11.

Pero lejos de dormirse en sus laureles, el artista colombiano está concentrado en el presente, en este caso lanzando su decimoquinto álbum de estudio, titulado Cumbiana ll, en el que explora y combina diferentes estilos como el pop y el ballenato.

Y aunque para muchos su música es sinónimo de diversión, Vives dice en entrevista con El Sol de México que él pretende mucho más que sólo hacer bailar a la gente. Durante su última visita a México, el artista habló de su propósito en el mundo de la música, entre otros temas.

Dice que para él, la música es el lenguaje universal, ya que ayuda a unir a las personas:

“Nos ayuda a entender que estamos más unidos de lo que pensamos. Nos la vivimos pensando en las cosas que nos dividen y hablando de nuestras diferencias, pero la música te dice: esa persona que está del otro lado del mundo y que crees que es ajena a ti, tiene mucho más en común contigo de lo que piensas”.

También afirma que todos los latinos encontramos en la música elementos que nos hermanan como raza:

“Hay muchas partes de la historia de este continente que nos terminan hermanando y con la música podemos darnos cuenta de que un ritmo que creíamos totalmente mexicano o colombiano, tiene varios elementos del país que menos nos imaginamos”.

En palabras de Carlos, Cumbiana ll es la alegría de descubrir lo que somos remontando a los oyentes hasta los orígenes de los sonidos latinos:

“Al final todos somos latinos y estamos compartiendo una misma tierra y qué mejor que disfrutarla unidos para poder crear cosas maravillosas”.

Vives toca este tema en una de sus nuevas canciones, la cual pone una pregunta sobre la mesa: ¿Por qué no logramos entendernos entre todos y así crear un mundo mejor?

“Todos estamos más cerca de lo que pensamos y todos dependemos de todos. El camino es nuestro y hay que enterrar nuestras diferencias para seguir adelante y para hacer tener una vida mejor: Cumbiana ll somos todos”, dijo.

Respeta y ama a su público

Vives afirma que el secreto para mantenerse vigente después de tantos años de carrera es cuidar y apapachar a su público:

“Mi trabajo como artista me ha enseñado a entender que yo estoy para servir a mi público, esa es la utilidad de mi trabajo”.

Expresó que su base de seguidores es de las más leales, y que aún conserva gran parte de los que lo siguen desde hace años:

“He tenido la oportunidad de conocer a muchos de mis fans y me he dado cuenta de que todos tenemos algo especial, cada persona es maravillosa”.

Asegura que aunque hoy en día es un artista de talla mundial, aún no ha perdido el piso:

“Aunque a lo largo de los años se me han abierto muchas puertas, siempre he tenido muy claro que soy un artista que comenzó y creció de manera local, pero que ese crecimiento se lo debo a la gente desde mis inicios que me dieron promoción como se dice hoy en día: de boca en boca”.

También se considera un artista consciente, con responsabilidad y sensible: “Así sea en el escenario más grande o en el más pequeño, la vida te necesita en ese lugar y en ese momento, no estamos aquí por algo, estamos aquí para algo y lo más interesante es descubrir qué es eso”, aseguró.

Durante los primeros años de su carrera, Vives se desarrolló como actor en varios programas de su país como Tiempo sin huella, Pequeños Gigantes, El Faraón, entre otros:

“Todas las experiencias que adquirí durante esos años fueron de las mejores de mi vida, pero sin duda, una de las mayores satisfacciones es que terminé compartiendo foros de grabación con personas que yo veía en la tele desde pequeño”, dijo.

Cuenta que atesora esos años, ya que además de darle un gran empujón como artista, lo llevaron a conocer diferentes partes y culturas de todo Colombia:

“Nos íbamos a grabar a diferentes ciudades y eso me llevó a entender y amar aún más mi país”.

Mezcla los ritmos

No es novedad que Carlos Vives es un experto en combinar ritmos, como lo ha venido haciendo desde hace años con la cumbia, el vallenato, el pop y el rock. Y su álbum Cumbiana ll no es la excepción.

El gusto y la habilidad de combinar distintos ritmos y géneros es algo de su gusto personal:

“En el álbum se van a poder encontrar con canciones muy románticas y otras muy rockeras, las cuales representan mucho de mi personalidad. Mi estilo es una mezcla porque yo soy una mezcla, me considero un criollo y mi música es la fusión de esas razas”.

Además, considera que con su trabajo y sus fusiones ha logrado que personas totalmente alejadas de la cultura colombiana logren sentir y vibrar con lo que es Colombia.

“El rock de mi pueblo y el vallenato son dos de mis grandes guías, pero al final mi música es personalizada y se ha ido construyendo a partir de lo que he aprendido de otros lugares como México, África y parte de Europa, y eso me acerca con la zona del caribe, la zona andina permitiéndome entrar y entender cada una de sus culturas”, comentó.

También expresó que no es correcto decir que se mezcla la música:

“No estamos mezclando ritmos, estamos aprovechando que todas las personas de todas las razas somos una mezcla y eso materializa las canciones con las que se identifica cada cultura”.

Cuenta que en Cumbiana ll le está apostando a sonidos que mucha gente ya considera antiguos:

“Me gustan mucho los instrumentos acústicos que complementan bien cada sencillo y aunque mucha gente considere que eso cosa del pasado, deben entender que la música no siempre ha sido grabada o digitalizada; antes existían canciones que no eran grabadas y tenían una calidad excelente. Mi idea con Cumbiana ll es hacer canciones nuevas con sonidos viejos”.

Dice que su nuevo disco está conformado por todo lo que es hoy en día como artista y como persona:

“El álbum engloba todo lo que me ha formado. Yo vengo de una escuela muy romántica, pero dentro de ese estilo romántico que tengo, he incorporado todo lo que soy en lo tropical y en lo pop, que suena muy diferente a la tropicalidad convencional de nuestras orquestas tradicionales”.

Colombia y su Encanto

En noviembre del 2021, Disney estrenó la película Encanto, una cinta que retrata la vida, cultura, costumbres y folclor colombiano, y en la que Carlos tuvo la oportunidad de participar para la creación de la magia.

“Los creadores de la cinta eran un grupo de creativos que tenía la inquietud de recoger todo el imaginario de Colombia, así que viajaron por el territorio con el objetivo de entender la diversidad del país”, dijo.

Fue así como Vives inició una gran labor de acompañamiento para que personas totalmente ajenas a su país lograran entender y transmitir lo que realmente era Colombia:

“Estuvieron en muchas ciudades como Medellín, Bogotá, Cartagena, Santander, y eso les hizo ver que no solo somos una cultura, tenemos una diversidad enorme de culturas, comida, gente y música”.

Durante esa travesía, Lin Manuel Miranda uno de los productores musicales y cinematográficos más reconocidos del mundo, lo contactó porque quería que específicamente él interpretara y produjera su canción “Colombia Mi Encanto”.

“Trabajar y relacionarte con gente que está en el mundo de la animación te sumerge en un mundo totalmente nuevo para ti, en el que te cuentan sus experiencias como animadores y productores”, añadió.

Vives expresó su felicidad al saber que los latinos ya tienen más visibilidad a nivel mundial, como es el caso del cine:

“Hoy en día a los latinos se no han abierto muchas puertas en el cine y se han visibilizado e idolatrado nuestras culturas, algo que no se había visto antes tan fuerte”.

Así, Carlos pretende seguir llevando su música a cada rincón del mundo, con un mensaje de unión y hermandad.

Hoy en día tiene una escuela de música para niños llamada Río Grande, en la que los pequeños colombianos pueden aprender más sobre la música y algunos otros temas como el reciclaje.

También creó la fundación Tras la Perla De La América, con la que promueve activamente el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad de Santa Marta por medio de iniciativas como fútbol para el desarrollo, formación democrática comunitaria y fondos de agua que logren garantizar el derecho humano al agua de los lugareños.

Así, Carlos Vives continúa construyendo un mundo mejor, de la mano de su música, su amor al público y su pasión por Colombia.

