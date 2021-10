A días de lanzar su nuevo disco, Ed Sheeran da positivo a Covid-19

El cantante Ed Sheeran anunció el día de ayer que dio positivo al Covid-19.

A menos de una semana de lanzar su nuevo disco, el famoso británico dio la noticia mediante sus redes sociales.

Leer más: Así lució la veracruzana Salma Hayek en la premiere de ‘Eternals’





Celebridades Así se disculpó J Balvin por su polémica canción ‘Perra’; ve lo que dijo

“Un apunte rápido para decirles que, desgraciadamente, he dado positivo al COVID, por lo que ahora me estoy aislando y siguiendo las pautas del Gobierno”, escribió en sus historias de Instagram el intérprete de ‘Give me love’.

Además, comunicó que tenía varias presentaciones y entrevistas programadas, a las cuales desafortunadamente no podrá asistir o intentará hacerlo de manera virtual.

“Así que no podré cumplir con mis compromisos en persona, de momento, y haré todas las entrevistas que pueda y actuaciones previstas desde casa”, agregó.

Cabe resaltar que, su nuevo disco titulado ‘Equals’ se estrenará el próximo 29 de octubre.

Anunció mediante su cuenta de Instagram que dio positivo al Covid-19 | Foto: Historias de Instagram | @teddysphotos

El cantante de 30 años, es uno de los artistas más ricos de su generación, según una publicación de Heat Rich List, una guía anual de las estrellas jóvenes más ricas de Inglaterra e Irlanda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ed Sheeran (@teddysphotos)





Por otro lado, Inglaterra es uno de los países de Europa que se han visto más afectados tras la pandemia de Covid-19, con unos 140 mil decesos, y registrando actualmente las tasas más altas de contagio en el mundo.