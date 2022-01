A Sergio Mayer Mori no le gusta RBD; aceptó aparecer en la serie por una tierna razón

Hace apenas unos días se estrenó en Netflix el reboot de Rebelde y en este participan actores como Azul Guaita, Andrea Chaparro, así como Sergio Mayer Mori.

Este último ha causado gran polémica después de que expresara que no le gusta RBD.

¿No le gusta Rebelde y aparece en su reboot? Así es, a muchos les sorprendió su confesión, sin embargo, el hijo de Bárbara Mori contó la poderosa razón por la cual aceptó formar parte de este proyecto.

El joven dio una entrevista para la revista ‘Quién’, y allí expresó que decidió aceptar el trabajo debido a que tiene que pagar los gastos de su pequeña hija Mila, a quien tuvo con la modelo brasileña Natalia Subtil.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, dijo el actor.

Luego de quedar seleccionado para aparecer en esta serie de Netflix, Mori confesó que se sintió agradecido por tener un empleo con el cual podrá pagar los estudios o fiestas de su hija.

“Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, señaló.

Su carrera como cantante está iniciando

Además, el joven contó que su experiencia en Rebelde fue muy grata gracias a sus compañeros, sin embargo, lo que le importa más es su carrera como cantante, misma que apenas va despegando.

“Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, dijo el hijo de Bárbara Mori.

Sin duda alguna le irá muy bien en su carrera profesional, pues en la serie de Netflix demostró el enorme talento que tiene cantando.