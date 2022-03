Angelique Boyer no quiere tener hijos y estarás de acuerdo con sus motivos

Muchas mujeres sueñan con el momento de su boda, caminar de blanco y ver en el altar a su pareja, con quien más adelante querrán formar una familia, no obstante, también hay personas que no tienen en sus planes ninguna de las dos cosas antes mencionadas. Actualmente, cada persona tiene una idea distinta sobre la felicidad, un ejemplo de esto es Angelique Boyer, pues la famosa no quiere tener hijos debido a varios motivos, con los cuáles seguro estarás de acuerdo.

Cabe destacar que Boyer es una actriz y modelo francesa nacionalizada mexicana. Ha ganado varios premios gracias a su gran talento, entre los cuales destacan un Premio Bravo, tres Premios TVyNovelas y un Premio ACE.

¿Por qué motivos Angelique Boyer no quiere tener hijos?





La famosa mantiene una relación de ‘cuento de hadas’ con Sebastián Rulli desde 2014, por lo tanto, en septiembre de este año cumplirán 8 años juntos.

Comenzaron trabajando juntos en distintas telenovelas, pero ninguno se imaginaba que su amor superaría la ficción y se volvería real.

A lo largo de su relación, ambos se han enfrentado a varios cuestionamientos por parte de la prensa, algunas de las preguntas que les hacen con frecuencia son: ¿para cuándo el bebé?, ¿no se van a casar?, entre otras.

Fue en una entrevista para el sitio ‘Mamás Latinas’ cuando Angelique Boyer reveló algunos motivos por los cuáles no desea tener hijos, pero aclaró que no descarta la idea, además, respeta a todas las mujeres que sueñan con ser mamás.

El primer motivo es su trabajo, pues al ser actriz está consciente de que es muy demandante, ya que en ocasiones tiene que pasar muchas horas e incluso quedarse durante la madrugada en grabaciones. Esto no le permitiría dedicar el tiempo necesario que requiere ser madre.

Otra de sus razones tiene que ver con la sobrepoblación del planeta, pues en un futuro podría haber escasez de agua y de otros recursos que son fundamentales para vivir.

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, externó la protagonista de 'Teresa'.

Angelique Boyer expresó que la sobrepoblación del planeta es uno de los motivos por los cuales no desea tener hijos | Foto: Pixabay

Claramente la famosa tiene motivos muy entendibles, además, afirmó que en caso de que cambie de opinión, aún tiene tiempo para pensarlo, pues actualmente tiene 33 años.

Cabe recordar que Sebastian ya es padre, puesto que estuvo casado con Cecilia Galliano y tuvo un hijo llamado Santiago, quien actualmente tiene 14 años.

¿Cómo es la relación de Angelique y Sebastián Rulli?





La relación de los actores ha sido catalogada como una de las más estables y bonitas, pues además de ser pareja, han demostrado que son los mejores amigos.

A pesar de que no están casados, los dos están sumamente comprometidos el uno con el oro y afirmaron que no necesitan de un anillo ni un papel para demostrar su amor.

Ambos respetan la libertad y la forma de ser del otro, y disfrutan de aprender y realizar las actividades favoritas de cada uno.

En redes sociales, cibernautas han expresado que le gustaría tener una relación como la de ellos, pues Rulli aprovecha cada momento para presumir y chulear a su hermosa novia y Angelique siempre ha expresado estar muy enamorada, igual o más que cuando conoció al guapísimo Sebastian.