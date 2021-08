Así respondió Vanessa Guzmán a críticas sobre su cuerpo

La actriz Vanessa Guzmán impactó a los usuarios al mostrar su atlética figura durante la competencia de fisicoculturismo Vallarta Bodyfit, en la cual resultó ganadora.

A sus 45 años, había permanecido alejada de la pantalla chica y de los reflectores, por lo tanto, dejó a todos sorprendidos.

La famosa señaló que se preparó durante varios meses en Texas, EU, donde actualmente reside.

Cabe mencionar que, no se trata de su primera competencia de este tipo, pues en 1995 concursó en Miss Universo, además, siempre le ha gustado cuidar su alimentación y su cuerpo.

Al ser una apasionada del mundo fitness, Vanessa decidió lanzar su marca: BFF (Beauty Fitness and Fashion), mediante la cual comparte consejos de entrenamiento, pero además, vende ropa deportiva, bandas elásticas y hasta suplementos alimenticios.

También cuenta con una certificación como entrenadora personal en Estados Unidos, con lo cual respalda que es una mujer comprometida y muy responsable con lo que hace.

Recibió críticas y comentarios negativos hacia su físico

La fisicoculturista recibió diversas críticas y comentarios despectivos hacia su cuerpo y su físico, hubo quienes le dijeron que parece hombre, que no se ve bien y que seguramente consume anabólicos.

Con respecto a las críticas, la famosa dijo que le parecía muy triste que las personas la ofendieran de esa manera sin saber la verdad:

“Si hay algo que detesto, es el abuso de cualquier forma. Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, dijo en entrevista con TV Notas.

A las personas que le dijeron que se veía como un “hombre”, la actriz respondió que, en ocasiones, las personas que hacen ese tipo de comentarios son quienes menos cuidan y se preocupan por su salud y su cuerpo:

“A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’. Lo que más me llega a doler, es que la crítica viene de los mismos mexicanos”, dijo Vanessa.

Su respuesta hacia estas ofensas fue aplaudida y apoyada por sus fans, quienes mostraron su admiración por esta gran mujer, que se preocupa y cuida su cuerpo, pero también su mente, lo cual es esencial.