Así se disculpó J Balvin por su polémica canción ‘Perra’; ve lo que dijo

El cantante colombiano J Balvin ha estado envuelto en diversas polémicas, sin embargo, la más recientemente es la provocada por el lanzamiento de su canción titulada ‘Perra’.

Dicho sencillo fue muy criticado, pues según varios usuarios, promueve la violencia de género y el racismo.

Por ese motivo, Balvin se vio obligado a retirar el video de la plataforma Youtube, y el día de hoy dio la cara y habló sobre la situación.

Aprovechó para pedir disculpas, pues afirmó que a lo largo de su carrera musical se ha encargado de promover distintos valores, y aseguró que ‘Perra’ no es parte de ello.

“Vengo a hablarles del video de “Perra”, quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra, esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres”, dijo el cantante.

Asimismo, se disculpó con su madre, Alba Mery, pues ella también confesó haberse sentido incómoda y ofendida con la canción de José.

"Madre, también discúlpame, la vida sigue siendo mejor cada día y gracias por escucharme", finalizó su video 'Josecito'.









Usuarios reaccionan a su disculpa





De inmediato miles de usuarios reaccionaron al video del intérprete de 'Ginza' y 'Morado' pidiendo disculpas, y hubo cibernautas que lo definieron como ‘una persona incongruente’, pues mientras asegura que promueve el empoderamiento de la mujer, en su canción la describió como un ‘objeto sexual’.

Cabe mencionar que, la canción ‘Perra’ sigue estando disponible en plataformas de música, tales como Spotify, Apple music, entre otras.

Varios fanáticos han solicitado al cantante que baje la canción de todas las plataformas, sin embargo, por el momento solo desapareció de Youtube.