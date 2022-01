¡Aumenta la lista! John Mayer tiene Covid-19; se perderá concierto en México

Cada vez son más los artistas, conductores y celebridades que han dado positivo al Covid-19, justo en medio de la aparición de dos nuevas variantes: IHU y Ómicron.

Desafortunadamente son millones de personas las que han fallecido a causa de esta terrible enfermedad, no obstante, también están quienes han logrado librar la batalla contra el coronavirus.

Leer más: El comediante Jimmy Fallon tiene Covid-19

OMG! Ve cómo posó Luisito Comunica para la revista ‘Playboy’

En esta ocasión, fue confirmado el contagio del cantante y guitarrista estadounidense John Mayer.

La noticia fue anunciada mediante las redes oficiales de su banda, Dead & Company, con la cual tenía planeado presentarse en el festival de música ‘Playing in the Sand’, el cual se realizará esta semana en el resort Moon Palace en Cancún.

Se hizo una prueba antes de tomar su vuelo hacia México

El famoso de 44 años de edad se hizo un test justo antes de tomar su vuelo con destino a México, mismo que dio positivo.

"Hoy, justo antes de partir hacia México, según su médico, @JohnMayer dio positivo a covid-19 y no podrá actuar en el próximo evento Playing in the Sand", se lee en Twitter.

Today, just prior to leaving for Mexico, per his physician, @JohnMayer tested positive for COVID-19 and will be unable to perform at the upcoming “Playing in the Sand” event in Riviera Cancun January 7-10...

(1/3) pic.twitter.com/jcM7AZDHQ2 — Dead & Company (@deadandcompany) January 6, 2022

A pesar de que Mayer no podrá asistir, el resto de la banda sí se presentará en el concierto, según confirmó el músico Bob Weir.

Cabe resaltar que la agrupación Dead & Company está conformada por Oteil Burbridge, Jeff Chimenti y el ya mencionado John Meyer, además de los ex miembros de Grateful Dead, Mickey Hart, Bill Kreutzmann y Bob Weir.

De acuerdo con la revista Billboard, John Mayer, intérprete de canciones como ‘Gravity’, es el vocalista y guitarrista principal de banda antes mencionada, donde además hace los coros.

El artista saltó a la fama en 2002 como solista, gracias al éxito comercial de ‘Your Body is a Wonderland’, canción que además lo hizo ganador del Grammy al Mejor vocalista pop en 2003.