Benny Ibarra experimenta con teatro online, presenta Novecento

La funciones de teatro vía streaming difícilmente lograrán sustituir la emoción de asistir a los foros a ver un montaje en vivo, considera Benny Ibarra. El actor consideró que si bien esta forma de acercar las historias al público en tiempos de confinamiento ha ido abriéndose paso, se encuentra lejos de cambiar la forma de apreciar el teatro.

“El instinto tanto de actores como de productores y gente de teatro es extrañar la reacción, la alquimia y vibra que se genera en un espacio confinado, recibiendo la energía de la gente, todos sabemos que eso es irremplazable. Eso va a seguirse buscando y va a ser la manera en la que el teatro se goce. Pero esta es una nueva realidad y forma de llegarle a muchísimas personas simultáneamente”, comentó en conferencia de prensa.





En cuarenta años de trayectoria, esta será la primera vez que el exintegrante de Timbiriche ofrezca una función de teatro vía streaming. El sábado a las 19:00 horas, Benny dará a través de la página oficial de La Teatrería una función especial de Novecento, monólogo que presentó en el Teatro Milán en octubre pasado.

“A siete meses de no realizar el monólogo, ahora que lo he estado ensayando me explotan en la cabeza las palabras de manera distinta, las imágenes que genero en mi cabeza son más claras. Eso, y el no tener al público en frente, espero me ayuden a que haya una transparencia y que a través de las cámaras se traduzca el lenguaje de Alessandro Baricco –autor de la obra –y por qué es tan poderoso este monólogo”, dijo.

Benny explicó que Novecento “es una obra musical porque es la historia de un trompetista que se hace amigo de un pianista, el más grande que ha tocado en el océano. Entonces la música los hace hermanos y (durante la obra) oyes al Atlantic Jazz Band tocando y cómo los sonidos del barco se convierten en parte de esa música, al final es muy poderoso encontrar musicalidad en las palabras y el texto”.

La función será trasnmitida en vivo desde La Teatrería en la Ciudad de México, donde se dispondrá de cuatro cámaras de Alta Definición en movimiento. “Estamos procurando que la experiencia sea lo más transparente posible, que la iluminación se adapte y se traduzca de la mejor manera a través de esas cámaras que van a estar siguiéndome”.

Además se configurará un sonido Atmos que permitirá al espectador repetir la experiencia del Teatro Milán, donde se dispusieron de 17 bocinas en todo el recinto para potenciar el detalle sonoro.

“Se va a codificar todo ese sonido de 5.1 y las bocinas, van a poder crear ese espacio sónico usando nada más audífonos. Creo que nunca se ha hecho en vivo, me parece que ese va a ser uno de los experimentos interesantes de nuestra puesta teatral en línea y creo que será un plus para los nerds que me escuchan”, mencionó.