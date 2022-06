Declaran a Bill Cosby culpable por caso de agresión sexual en 1975

Un jurado de California declaró el martes que Bill Cosby era culpable de agredir sexualmente a una mujer en la Mansión Playboy en 1975, cuando ella era una adolescente.

El jurado concedió 500 mil dólares a Judy Huth en concepto de daños y perjuicios por la angustia emocional que, según ella, sufrió años después, cuando las múltiples acusaciones de otras mujeres contra Cosby contribuyeron a remover los recuerdos de su interacción con el comediante.

¿Qué hizo Bill Cosby en 1945?

Huth declaró que el actor la invitó a ella y a una amiga a la Mansión Playboy cuando ella tenía 16 años y él 37, y la obligó a realizar un acto sexual.

Cosby, que no compareció en persona en el juicio, negó la acusación. En un vídeo mostrado a los jurados, Cosby dijo que no recordaba a Huth y que el incidente no pudo haber ocurrido porque él no habría buscado el contacto sexual en ese momento con alguien menor de 18 años.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, impugnó el relato de Huth a lo largo del juicio, incluyendo la cronología.

Bill Cosby sentenciado en 2018

En 2018, el cómico fue condenado en un tribunal local de Norristown, en el estado de Pensilvania, EU, a entre tres y diez años de prisión por varios delitos de agresión sexual a una mujer.

El juez impuso una condena máxima de diez años de cárcel al actor, que fue descrito por el magistrado como un "depredador sexual violento".

El cómico ha tenido acusaciones de 50 mujeres aproximadamente. | Foto: AFP

Los cargos por los que fue declarado culpable en abril de 2018 fueron penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.

Cosby, de 84 años, es conocido por su papel de adorable marido y padre en la serie de comedia televisiva de la década de 1980 "El show de Cosby", que le valió el apodo de "El papá de América".

Sin embargo, su reputación de padre de familia se hizo añicos después de que más de 50 mujeres lo acusaron de agresiones sexuales durante casi cinco décadas.