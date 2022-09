Fue un privilegio cantar con Grupo Firme: Camilo durante el lanzamiento de su nuevo disco

Figuras como José Alfredo Jiménez y Cornelio Reyna forjaron el gusto de Camilo por el regional mexicano desde una edad muy temprana. Por ello, hoy considera que experimentar en ese género es como "visitar otra ventana de tu casa".

En su nuevo disco, "De adentro pa fuera", tuvo el gusto de incluir un tema de regional, en el cual comparte el micrófono con Grupo Firme. En conferencia de prensa, celebrada con motivo del lanzamiento de su álbum, explicó a El Sol de México que está composición surgió de manera muy natural.

"Desde el comienzo, la colaboración nace de una honestidad... Al final como las canciones las escribo yo también, no hay manera de que cante lo que canto sin que esté yo. Me dejé atropellar por Grupo Firme, son tan enormes en su manera de grabar, de exponer, de todo, que me deje embestir por ese sonido", contó el artista.

Camilo deleitó a los presentes con uno de los temas del nuevo disco. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones.

El cantante, asegura que al sentarse a grabar con figuras como Eduin Caz, o con Cristian Nodal (con quien hizo un dueto en el tema "La mitad"), se siente "como en una clase magistral", pues siempre agradece la oportunidad de aprender de los mejores exponentes del género.

"Con el regional mexicano lo mío es el privilegio de estar sentado y metido con ellos, estoy en una clase en primera fila de un género que me fascina. Todo nace de la dicha de aprender mucho de ellos, y qué privilegio cantar con Grupo Firme".

"De adentro pa fuera" se compone de once temas, y además de los ya mencionados, incluye duetos con Camilo Cabello, Evaluna Montaber, Alejandro Sanz, Nicky Nicole y Mike Towers.

El cantante se dijo muy contento de poder presentar su material en nuestro país. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

El intérprete se dijo orgulloso del momento que vive la música latina, con el reconocimiento de la escena mundial, y que las canciones en español compitan con las cantadas en inglés, y aplaude que su disco sea un reflejo de esta fortaleza.

"Antes era un nicho local en una foto global. Éramos cómo los primos que aparecen a un lado, que los recortan a veces, y ahora cada vez nos ponen más cerca de la mitad, ya no nos borran. Eso me encanta, que salgamos y con el orgullo de ser latinos".

Camilo se reencontrara con sus ganas mexicanas el día de mañana al ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, siendo esta la primera vez que se presenta en dicho recinto.

Camilo se considera buen papá

Camilo, quien además estuvo acompañado en la conferencia por sus padres, aprovechó para hablar sobre su rol como padre. Según afirma, siempre trata de estar presente en la vida de Índigo, su hija, y sobre todo ayudar a Evaluna (su esposa) en sus cuidados.

"Es una responsabilidad de los dos. Como ella es madre lactante, y eso es un trabajo full job, 24/7, al servicio de esa alimentación. Mi respeto y reverencia a las mamás de bebés chiquitos, de lo que significa".

El colombiano habló también sobre su nueva etapa como padre. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

"Yo trato que lo mío ya bien sea de tiempo completo, todos los pañales los cambio yo, soy quien baña a Índigo, hacemos la tina, le canto, con burbujitas, un patio que a ella le gusta", agregó.

El cantautor agregó que se considera "buen papá, no tanto como mi padre, pero estoy empezando, cuando ya lleve unos años ya tal vez esté a la altura de él".