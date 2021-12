Cariñosos y fabulosos, Zendaya y Tom Holland en premier de ‘Spiderman: No way Home’

El estreno de la película ‘Spiderman: No Way Home’, es uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel.

Uno de los motivos principales que llevaron a convertir este estreno en todo un fenómeno mundial, es la posible aparición de varios universos de este superhéroe arácnido.

Leer más: ¡Girl power! Fendi nombra a Danna Paola su primera embajadora mexicana

Celebridades Yuri celebra sus 45 años de artista cantando con los mejores; escúchala y vive su historia

Por medio de TikTok, se llevó a cabo la transmisión de la alfombra roja de esta película, la cual tuvo lugar en Los Ángeles, California.

Así lucieron los actores de ‘Spiderman: No way Home’

Actores como Zendaya, Tom Holland, Willem Dafoe, Jamix Foxx, Tobey Maguire, Jared Leto, entre otros, se dieron cita a este gran evento.

"Finalmente estamos aquí", dijo Holland para TikTok. "Estoy muy emocionado", expresó.

Sin duda alguna, Tom y Zendaya fueron quienes se robaron las miradas durante la alfombra roja.

Zendaya lució un impresionante vestido diseñado por Maison Valentino, el cual simulaba una tela de araña, el cual fue perfecto para la ocasión. También usó un par de tacones de Christian Louboutin que combinó con un antifaz de encaje que seguían la temática arácnida.

Here’s the serotonin boost you’ve been looking for. Check out our incredible cast and filmmakers at the #SpiderManNoWayHome World Premiere! 🕷 🎉 pic.twitter.com/64YGuZIfW1 — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) December 14, 2021

Por otra parte, Holland lució un elegante traje sastre color negro.

Cabe recordar que, hace algunos meses surgieron rumores sobre un romance entre ambos, sin embargo, no se ha confirmado por los mismos actores, pero se les ha visto en varios eventos muy cariñosos.

La premier no fue la excepción, pues se abrazaban y cruzaban miradas cada que tenían la oportunidad.

En varias fotografías del evento compartidas en diversos medios, se puede apreciar cómo Holland coloca su mano delicadamente en la espalda de Zendaya, y ella demuestra la confianza que existe entre ellos.

Las redes sociales de la película también compartieron varias fotografías y señalaron lo siguiente:

“Lo único que podemos confirmar es cuánto amamos al elenco de #SpiderManNoWayHome y cuánto se aman entre ellos”, se lee en el post.

Tom y Zendaya piden no spoilear la película

Ambos actores hicieron una petición especial a todos los fanáticos, solicitando que sean cautelosos y no hagan spoilers de la película, pues buscan mantener el misterio y no arruinar la emoción de los espectadores.

"Sin spoilers. No seas esa persona. Si quieres estar más seguro, deja de leer comentarios, silencia las palabras clave y ¡comienza a mantenerte alejado de las redes sociales hoy mismo! ¡Mira Spider-Man: No Way Home para descubrir qué sucede cuando la película llegue a los cines el jueves!", escribieron por medio de Twitter.

'Spider-Man: No Way Home' llegará a los cines de Latinoamérica este miércoles 15 de diciembre y en el resto del mundo a partir del día siguiente.