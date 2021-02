Carla Estrada va por su tercera bioserie

Carla Estrada tiene la encomienda de producir una tercera bioserie, enfocada en una de las solistas mexicanas más polémicas, la compositora y actriz Gloria Trevi. “Es real que ha sido un proceso difícil para todos -se refiere al confinamiento por el coronavirus-, finalmente los que estamos vivos, estamos en una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, de defender y entregarnos lo que más se pueda a nuestro trabajo, a nuestra familia, a la gente que queremos”, dice la productora en entrevista, al confirmar la realización de Gloria Trevi: Mi verdad.

“Estamos retomando con mucho cuidado el trabajo, tenemos que seguir creando y yo estoy en la investigación, como en los libretos de la serie de Gloria Trevi, que a lo largo de este 2021 estaré trabajando”.

Con más de 20 telenovelas, entre las cuales ha recibido ocho premios TVyNovelas como mejor producción, más galardones internacionales de ACE Nueva York y otros, la realizadora afirma que esta carrera ha sido su vida. “Agradezco la oportunidad a Televisa para realizarme como persona, llevo más de 40 años en la empresa y no puedo separar mi persona, mi familia de mi trabajo. Ha sido un crecimiento paulatino, desde ser alumna de periodismo, soltera, luego casada, tener a mi hijo Carlos, divorciarme; o sea, mi vida personal súper ligada al trabajo, siento que he ido subiendo escalón por escalón, no me he saltado ninguno. Gracias a Dios, mis últimos trabajos han sido un éxito, gracias al equipo de trabajo, que la audiencia nos ha favorecido. He amasado una suma de conocimientos, de esfuerzos, de formar equipos y es una lucha diaria”.

Creadora de melodramas de éxito, acepta que “las telenovelas en sí son maravillosas. Cada una tiene su dificultad, las de época requieren mucho más trabajo, más personal para trabajar, es casi bordada a mano, hay que apoyarse en historiadores, las de actualidad no requieren tanto, pero sigue siendo un trabajo bordados con hilo de seda”.

También, reconoce algunos tropiezos, como en el ámbito de las bioseries, que sigue explorando, con Por siempre Joan Sebastián: “Tuvimos muchísima respuesta desde el capítulo uno. En la Unión Americana nadie había desbancado en prime time a El señor de los cielos, funcionó muy bien para el televidente, pero sí hubo críticas naturales a ciertos eventos de la producción que se nos pasaron, detalles que sólo expertos pudieron captar, se fijaron más en eso que en la calidad total del producto. Sí reconozco que se nos fueron dos que tres detalles bastante importantes y los tomamos en cuenta para corregirlos en la pantalla y tratar de no volver a cometerlos”.

Y aprendió su lección, pues Silvia Pinal... Frente a ti, protagonizada por Itati Cantoral, alcanzó desde su primer episodio más de 3.5 millones de televidentes. “Definitivamente la perfección está lejana, pero logramos mucha calidad, llevamos más de la mitad de historia de época; definitivamente, el último trabajo que hago es el mejor, porque sumo la experiencia y los errores que haya tenido en los anteriores”.

Heredera del olfato de su padre, el comunicador Carlos Estrada Lang y la belleza de madre, la actriz Maty Huitrón, está lista para emprender su nuevo proyecto, dedicado a Gloria Trevi. Trabajando, es como honra la memoria de sus progenitores. “Mi papi pierde la vida a los más de 100 años, mi mamá a los 80 y tantos, estaba muy mal de los pulmones. No me imagino que de vivir aún, cómo hubieran estado con la pandemia. El dolor por su partida continúa, con una gran resignación y más allá de eso, con la suma de tantas pérdidas en este último año, aunque no te toca personalmente, lo escuchas, lo ves y es un dolor muy grande que se va sumando al de la pérdida de gente querida que ya no está con nosotros. Le pido a la población que se cuide, porque esto no lo puede parar nadie, más que nosotros mismos”.