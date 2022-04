Carmen Maura, sorprendida con su éxito en los Premio Platino de Honor

MADRID. La actriz Carmen Maura será reconocida con el Premio Platino de Honor, dentro del marco de la novena edición de dichos galardones, que celebran a lo mejor del cine y la televisión iberoamericanos.

En una conferencia de prensa celebrada previo a la gala, la estrella de películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Volver, se mostró muy entusiasmada con recordar su carrera, por la cual siente una gran pasión, pero a la vez incrédula ante el recuento de todos los logros que ha tenido.

"Cuando hablan de mí me parece que es otra, porque ser actriz ha sido bonito y divertido, y en el fondo más fácil de las otras cosas de la vida. Me veo ahí y me sorprendo de todas las cosas que he hecho", comentó, visiblemente emocionada.

Te puede interesar: Efecto Mandela, el debut de Eduardo Arroyuelo en la dirección de cine

La española de 76 años inició su carrera en 1969, y ha participado en alrededor de 50 películas en países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Además de los ya mencionados, entre sus títulos destacados se encuentran Matador, Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Ay, Carmela!

Ha sido ganadora de la Palma de oro en el Festival de Cannes, cuatro Goya, dos Premios Fénix, una Concha de plata en el Festival de San Sebastián, un premio Cesar, y un premio honorífico de la Academia de Cine Europeo.

Según refiere, ponerse en la piel de otras personas es algo que se le dio desde pequeña, y considera ese el motivo principal de haber triunfado tanto en esta industria. Sin embargo, lamentó la falta de interés que en ocasiones se brinda a las películas de autor.

Foto: Cortesía | Premios Platino

"La mayor satisfacción para hacer películas es que la gente las vea y no siempre pasa eso. Estamos en un momento complicado para el cine, así que no hay que dejar de pujar", dijo Carmen Maura, quien además expresó que una de sus cintas favoritas de su carrera es la colombiana Sofía y el terco, la cual tampoco considera que haya recibido la atención que merecía.

Agradecida con Almodóvar

Gossip De Uruguay llega el grupo No te va a gustar

Algunos de los grandes títulos de su trayectoria han sido los que ha realizado bajo la dirección de Pedro Almodóvar, a quien conoció cuando ambos iniciaban sus respectivas carreras. Al respecto, la actriz expresó que "al juntarnos los dos nos hicimos muy bien el uno al otro".

Y agregó: "A mí me ayudó porque le conocí haciendo teatro, no era buen actor, pero era el más simpático y la persona con quien más me identifiqué. Nos hicimos muy amigos, me contaba cosas, me llamaba, me contaba historias, me acompañaba a casa. La primera cosa que hice con él fue un corto de super 8, y ya después vino ¿Qué he hecho yo para merecer esto?".

En relación con esta última, puntualizó que marcó un parteaguas para su carrera, pues al haber dado sus primeros pasos como presentadora de televisión, se sentía encasillada, y este proyecto le ayudó a mostrar todo su potencial.

"Me hizo un enorme favor al darme el papel, porque rompió con el papel que traía de la chica de la tele", detalló.

El éxito le llegó fácil

Para Carmen Maura no hay fórmula para el éxito, y nunca se pone a pensar estratégicamente cuál será su siguiente paso, pues en su opinión se trata más de una cuestión de suerte.

"No me preocupó lo que se llama la carrera, no pensaba que iba a llegar lejos pensaba que iba a ser actriz de teatro. No he tomado decisiones, nunca me he planteado si esto me va a servir o no, o quiero trabajar con fulanito, es algo que ha llegado", comentó al respecto.

Sin embargo, detalló que hacer buena mancuerna con los directores siempre es una gran ayuda, por lo que siempre procura ser obediente en el set, y ser fiel a su estilo. "Estudio mucho en casa, porque no tengo un método de escuela, tengo el mío".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Actualmente Maura está próxima a presentar la película Rainbow, dirigida por el también actor Paco León, y afirma que todavía tiene muchas ganas de seguir actuando.