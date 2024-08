Chantal Andere vuelve a su origen como villana de telenovelas con “La tiendita de los horrores”

Chantal Andere aún recuerda cuando a los ocho años de edad, acompañada de sus papás, vio su primera obra de teatro: “El fantasma de la ópera”; fue en ese momento que la actriz decidió que su camino estaría sobre un escenario.

Desde entonces, su pasión la llevó a tomar clases en diferentes disciplinas, con una única meta en la vida: que su nombre abarcara alguna marquesina.

Hoy, la actriz voltea al pasado y observa que su sueño se hizo realidad y, por cuarta ocasión en colaboración con Juan Torres, su nombre volverá a estar en la marquesina del Teatro Hidalgo.

“Empecé a pedirle a mis papás clases de jazz, de tap, de movimiento corporal, mis clases de canto no fallaba ni una sola vez, siempre fue así, tenía tiempo libre entre una telenovela y otra y me iba a tomar clases, no me quedaba en casa a ver el techo, yo me preparaba y seguía buscando cómo podía irle sumando más cosas a mis personajes”, afirmó Andere en entrevista con El Sol de México.

“Tomé clases de pantomima, eso era para mí una fortaleza porque me volvía más poderosa para hacer lo que quería hacer y demostrarle a mis papás que las clases no las pedía por diversión, sino porque yo quería que alguna vez las marquesinas tuvieran mi nombre y lo logré”, agregó.

La actriz regresa al teatro ubicado a espaldas del Palacio de Bellas Artes para protagonizar el musical “La tiendita de los horrores”, en donde dará vida a “Audrie”, una mujer que sale con un sádico dentista creyendo tener una excelente relación, pero que tiempo después se da cuenta de que el amor verdadero no está ahí.

“Tampoco hay que descubrir el hilo negro, el personaje está bien delineado, está bien escrito, está muy clara la personalidad de esa pobre mujer que sufre tantas tragedias y todo lo que le sucede y que después se convierte en una mujer enamorada y entiende que el amor bueno existe y la vida es bonita, ella siempre le ve lo positivo a todo aunque la esté pasando súper mal”, expresó.

El musical cuenta la historia de “Seymour Krelborn”, un huérfano que no recibe buenos tratos por parte del dueño de una florería en donde trabaja. Él está enamorado de “Audrie” y, tras un eclipse, compra una planta a la que bautiza como “Audrie II”; ésta se vuelve una sensación para los transeúntes, y mejora los ingresos del negocio. De pronto, la planta comienza a moverse y a hablar con el joven florista.

El problema surge en el momento en el que “Krelborn” se percata que su planta es carnívora y ya no basta sólo con las gotas de sangre que él le da para saciarla, sino que buscará alimentarse de una mejor forma.

Chantal Andere estrena obra en el Teatro Hidalgo. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

El musical estará en cartelera a partir del 18 de octubre y, mientras se prepara para el estreno, Andere espera el estreno de una serie en la que recientemente finalizó el rodaje.

“Es un proyecto que se llama ‘Fama’ y va a ser para VIX; cuenta la historia de una familia que son dueños de una televisora y todo lo que sucede ahí dentro”, dijo.

Una de sus más grandes fanáticas es su madre, la actriz Jacqueline Andere, quien hace unos días cumplió 86 años de edad y ambas celebraron por todo lo alto.

“La veo como la mejor mamá del mundo porque con todo lo que ella ha trabajado durante 67 años de su vida siempre fue una mamá presente en el colegio, en el festival de las madres, día del niño, de todo, ella movía cielo mar y tierra para poder estar, fueron papás muy presentes, siempre su prioridad fui yo.

“Es una mamá amorosa, preciosa, generosa con todo mundo, con sus compañeros, es un ser humano excepcional”, sostuvo.

Jacqueline continúa trabajando y, ante la idea de un posible homenaje en vida en Bellas Artes, Chantal opinó: “Tendría que ser que ellos lo ofrezcan, eso de estar mendigando un homenaje para alguien que se lo merece pues no. Esperamos que lo hagan porque los homenajes se hacen en vida y cuando las personas están en perfecto estado de salud para absorber todo ese amor. Yo por el momento la tengo sana, feliz, acaba de terminar una serie en San Miguel de Allende, no para de trabajar”, finalizó.