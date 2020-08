Chespirito debe llegar a las nuevas generaciones: José Antonio Edwars

Juan Antonio Edwards, quien formó parte del elenco base de la obra de comedia 11 y 12 de Roberto Gómez Bolaños Chespirito a lo largo de 17 años en mega temporada en México y de gira por Colombia, Perú, Chile y Costa Rica da su opinión ahora que a partir del pasado primero de agosto, Televisa en México -y en 20 países del Mundo-, dejó de transmitirse El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín.

“Es un error garrafal tanto de la televisora como de sus herederos el ya no permitir a estas generaciones como a las futuras, ver los programas que escribió, dirigió y actuó Chespirito, porque sus emisiones son generacionales, los chistes y su humor blanco es atemporal, los vuelves a ver y te vuelves a reír; ha sido un error quitarlos de la pantalla del televisor. Espero que se arreglen. Los aún sobrevivientes actores de dichos programas están tristes como Edgar Vivar, de quien soy su gran amigo, por el hecho que se tomó dicha decisión de sacar del aire al ingenioso don Roberto”, declara.

Juanan como así lo llamaba Chespirito, en entrevista con El Sol de México, afirma: "Espero que las negociaciones de la televisora y Roberto Gómez Fernández, no se hayan detenido, sino que continúen, si no llegan a un acuerdo por dinero o por intereses personales, no es suficiente razón para negarle a las próximas generaciones el no conocer y darles el gusto de gozar a Chespirito en todas sus modalidades”.

Juan Antonio Edwards, a quien se le truncó la tercera temporada de la obra musical Rock of Ages en Cancún, por la pandemia Covid-19 y más trabajos de Talleres de Actuación y Doblaje; ahonda sobre en qué ha repercutido El Chavo del 8 en los hogares y en la vida de los mexicanos:

“A algunos les gustará a otros no, porque hubo padres que no les permitían a algunos niños sintonizarla; pero dentro de todos los años que trabajé con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, primero en la telenovela y luego en 11 y 12, tuvimos una amistad que fue de más de 20 años muy cercana, porque nos veíamos en el teatro diario y en las giras en el desayuno y comida, porque la cena, la pedían en su habitación del hotel donde nos hospedábamos

“No había momento alguno en que afirmábamos y reafirmábamos que el humor blanco es muy necesario en la vida y más de Chespirito, porque ha traspasado todas las barreras del cine erótico, del cine vulgar, del cine de albures y ficheras; traspasó todas esas barreras y Chespirito sigue vigente. Creo que es un derecho que no se le debe negar a las nuevas generaciones de niños mexicanos y del resto del mundo”.

El primer actor rememora las experiencias vividas en Costa Rica, Perú y Colombia, de cómo era recibido Chespirito y su elenco para sus actuaciones en vivo: “su llegada a cada país era de un Rockstar, pero multiplicado por 100. O sea, el cariño que le tienen, el amor que le tienen. De hecho mis compañeros y yo en las primeras giras, íbamos como de guardaespaldas, ante el furor de la gente por ver a Roberto Gómez Bolaños en persona en el aeropuerto. Todo el mundo quería tocarlo, besarlo, platicar con él. Después ya se contrataron verdaderos guardaespaldas porque lo esperaba demasiada gente y nosotros ya no podíamos con ellos. Eran unas recepciones del tamaño del mundo. Fue muy bonito y una gran experiencia trabajar con él”.

El artista quien presta su voz para narrar literatura infantil en Audiolibros, cuyo trabajo lo ha salvado de su economía en el marco de esta pandemia por el coronavirus, también habló de Roberto Gómez Bolaños como persona:

“Tuvimos nuestras diferencias como toda persona de repente en cuestión del fútbol porque él iba a América y yo a León, por eso teníamos nuestros exabruptos. Sin embargo, un día sí me dijo: Juanan, te quiero mucho tú eres mi amigo de verdad y vamos a hacer amigos siempre. Fueron grandes experiencias lindas y agradezco haber estado en esta obra de 11 y 12 porque fue para mí un garbanzo de a libra. El tener 17 años trabajo consecutivo en una sola obra de teatro, aunque he hecho otras durante 44 años de actor”.

Juan Antonio Edwards confía que su más reciente Audiolibro que grabó es Desde los aires, desde el agua y desde los cielos, narrandola él de 40 páginas y ya se lo recomendó a la cantante Crystal,

“Trabajo con todas las precauciones, vienen por mí en un auto totalmente desinfectado. Tienen cuidado del micrófono, la silla del lugar donde trabajamos. Hace muchos años hice dos anteriores Audiolibros. Había olvidado la experiencia de cómo se hacía y ahora hay muchos cambios, las cabinas son miniaturas a diferencia de antes que parecían cancha de tenis. Me gusta esta experiencia muchísimo, se da oportunidad a gente que no puede leer o no sabe leer o no puedes ver, y en mi caso le impregnó a la narración, tono y ritmo”.

El primer actor Edwards, no quitará el dedo en el renglón de hacer la tercera temporada en Cancún de Rock of Ages como dar sus Talleres de Actuación, Doblaje y Locución presenciales, son sus proyectos a futuro.