¿Chyno Miranda está grave? Nacho aclara cómo está la salud del cantante

Varios artistas se han contagiado de Covid-19, algunos desafortunadamente perdieron la vida debido a ello, pero también hay quienes han logrado superar la batalla. En esta ocasión respondemos a la interrogante ¿Chyno Miranda está grave? Nacho, su mejor amigo y compañero de toda la vida aclara cómo está la salud del cantante.

Cabe destacar que Chino y Nacho es un dúo musical venezolano formado por Jesús Alberto Miranda, Chyno y Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho. Interpretan canciones de pop latino, merengue y regueton.





¿Qué ha pasado con la salud de Chyno Miranda?





En julio de 2020, Chyno Miranda dio positivo a Covid-19 y desde ese entonces poco a poco su salud fue empeorando. Una neuropatía periférica le fue diagnosticada al famoso de 37 años. Debido a lo anterior, tuvo que usar una silla de ruedas, pues no podía caminar e incluso se llegó a quedar sin el habla.

En septiembre del 2021 Chyno Miranda anunció su retiro temporal de la música y le pidió a sus seguidores comprensión, pues se estaba enfrentando a 'una de las pruebas más difíciles'. Además, dijo que se alejaría de sus redes sociales.

Un mes más tarde confirmó su divorcio con Natasha Araos, con quien tuvo un hijo llamado Lucca (actualmente tiene 3 años de edad).

Recientemente la salud del cantante alertó a sus seguidores, pues su compañero Nacho expresó lo siguiente:

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, expresó para el programa ‘Hoy Día’.

De acuerdo con el programa antes mencionado, el cantante de 38 años recibió esa información por medio de un familiar de Chyno, quien le confirmó que hasta el momento se mantiene estable.

“A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, externó Nacho.

Por otra parte, la cuenta de espectáculos ‘Chisme No Like’, señaló que el intérprete de ‘Mi niña bonita’ está muy grave y que sus familiares incluso llamaron a un cura para que rezara y pidiera por la salud del cantante.

Hasta el momento la familia de Jesús Miranda no ha dado ningún comunicado al respecto.