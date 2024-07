Clinton Liberty vive su propio sueño en La Casa del Dragón: Adam de Casco muestra que hay esperanza

Desde hace varios años, el actor Clinton Liberty soñaba con formar parte del universo de “Game Of Thrones”, y recientemente cumplió esa meta al sumarse al elenco de “La casa del dragón”, una precuela de la ya mencionada historia, que cuenta el ascenso de la familia Targaryen.

Curiosamente, el personaje que le tocó interpretar, “Adam de Casco”, representa esta misma búsqueda que él emprendió con este proyecto, por lo que considera que dejará un mensaje positivo a la audiencia.

“Demuestra que siempre hay esperanza, él está en la posición más baja posible en el barco, es de la tripulación, pero realmente no suele salir de viaje, ayuda a amarrar las cuerdas y todo eso, pero quiere más, quiere ser grande y reconocido”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Quiere fama y gloria, pero no encuentra la manera. Para empezar, parece que no hay esperanza, incluso su padre no lo reconoce, pareciera que no hay esperanza, hasta que el dragón lo escoge”, agregó.

Gossip Expulsan a dos alumnos de La Academia, tras el segundo concierto

El actor, quien también ha participado en títulos como “Normal people” y “Red election”, reveló que cuando se enteró que había obtenido el papel, su primera reacción fue gritar y correr por toda su calle, e incluso se mostró incrédulo por algunos minutos después de recibir la noticia.

Esta serie, basada en el libro "Fuego y sangre" de George R. R. Martin y situada 200 años antes de los sucesos de “Game Of Thrones”, cuenta las vivencias de la casa Targaryen, durante una época conocida como La danza de los dragones.

La segunda entrega, que actualmente estrena un nuevo episodio cada domingo en la plataforma Max, se enfoca en la guerra civil entre “Los negros” y “Los verdes”, partidarios de “Rhaenyra Targaryen” (Emma D´Arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

El personaje de Clinton se sumó en esta temporada, y en el sexto capítulo dio de qué hablar porque logró domar a un dragón, demostrando así la fortaleza que posee. El actor detalló que para prepararse revisó todo el material que pudo sobre esta historia.

“Leí el libro, investigué lo más que pude sobre este mundo y el personaje. Mentalmente me estaba preparando para ponerme en los zapatos de Adam, porque vive una vida muy distinta a la mía, las cosas que quiere son distintas a las que yo quiero, fue como una zanja acercarme a este personaje, me preparé mucho para interpretarlo”.

Reflexiona sobre el poder

Liberty aseguró que participar en esta franquicia lo ha llevado a reflexionar sobre el poder, y las cualidades que debe tener un líder para saber guiar a su comunidad. En su opinión, es muy fácil corromperse cuando hay poder absoluto, e incluso puede resultar peligroso.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Cuando veo a los distintos personajes tratar de operar, te demuestra cuánto control se necesita para estar en una posición de poder. No siempre es divertido, es una gran carga y una responsabilidad, porque no sólo te estás cuidando a ti mismo, estás cuidando un reino y a las personas”.

“Cada acción que tomas tiene consecuencias masivas, entonces constantemente tienes que explorar diferentes soluciones, y eso te muestra que hay muchas facetas que debes tener como rey o gobernador, para tener este poder. No sólo es la fuerza o ser bueno en las batallas, también debes entender cuándo dar un paso atrás, cuándo pelear y cuándo ayudar a las personas o cuándo ser despiadado”, finalizó.