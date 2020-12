Diez canciones para recordar a Armando Manzanero

La madrugada de este lunes falleció a sus 85 años de edad el cantautor Armando Manzanero, el yucateco que cosechó a lo largo de su amplia trayectoria alrededor de 600 canciones, y que fue homenajeado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La noticia fue confirmada por medios nacionales esta mañana, “le enviamos a sus familiares, amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México”, declaró por su parte el mandatario.

Aunque Manzanero tuvo una prolífica carrera, que logró posicionar al menos 50 hits a nivel mundial, aquí te dejamos sólo 10 de sus canciones más reconocidos para recordarle:

Adoro

Adoro, la calle en que nos vimos

La noche, cuando nos conocimos

Adoro, las cosas que me dices

Nuestros ratos felices

Los adoro, vida mía.

Tal vez, quizá

Tal vez

Porque nuestros encuentros se dan tan contados

Quizá

Porque todos los besos de ti son robados

Tal vez te quisiera comer

Y saciarme de ti pues no sé hasta cuándo

Te vuelva a tener.

No sé tú

No sé tú

Pero yo no dejo de pensar

Ni un minuto me logro despojar

De tus besos, tus abrazos

De lo bien que la pasamos la otra vez

Somos novios

Somos novios

Pues, los dos sentimos mutuo amor profundo

Y con eso

Ya ganamos lo más grande de este mundo

Contigo aprendí

Contigo aprendí

Que existen nuevas y mejores emociones

Contigo aprendí

A conocer un mundo nuevo de ilusiones

Por debajo de la mesa

Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla

Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical

Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla

Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van

No

Porque tus errores me tienen cansado

Porque en nuestras vidas, ya todo ha pasado

Porque no me has dado un poquito de ti

Te extraño

Como se extrañan las noches sin estrellas

Como se extrañan las mañanas bellas

No estar contigo, por Dios que me haré daño

Me perdonas

Me perdonas

de que haga ostentación de cómo te amo,

que pierda la humildad de mi persona,

que yo me haga orgullosa, insoportable.

Mía

Mía

Aunque tu vayas por otro camino

Y que jamás nos ayude el destino

Nunca te olvides sigues siendo mía