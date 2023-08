Disfrutar lo que hace, la clave de la felicidad para Mijares

Manuel Mijares se define a sí mismo como un artista a quien le gusta lo que hace, y disfruta la profesión que a lo largo de 37 años lo ha llevado a conquistar a sus fans con temas como “Soldado del amor” y “Bella”.

“Disfruto lo que hago, eso es importantísimo en la vida de cualquier persona, tener un trabajo que te hace feliz y te dan ganas de cada día ir desarrollando más y más. Siento que eso me define dentro de mi persona, no he abandonado el tipo de género en mis canciones”, cuenta en entrevista con este diario.

Recomendado para ti: Ni doña Florinda se atrevió a tanto: así fue la cachetada de Lucerito Mijares a Lucero





A pesar de las cambiantes tendencias musicales, siempre se ha mantenido fiel al género de la balada, pues asegura que es lo que suele escuchar en su casa, por lo que no se ha dejado influenciar por las modas.

Gossip Quién es Michel Kuri, el millonario que tuvo un noviazgo con Lucero durante una década

“Soy un tipo terco y obstinado en mis ideas y lo que quiero hacer dentro del trabajo. Respeto mucho a toda la gente en todos los sentidos, y dentro del medio más. No es que diga ese tipo de música no me gusta, todos debemos oír de todo, para poder decir esto sí lo podría yo cantar o esto no lo podría cantar”.

NOSTALGIA POR LOS OCHENTA

Su carrera inició en 1980, dentro del marco del festival “Valores juveniles”, y cinco años más tarde fue el representante mexicano en el Festival OTI, con la canción “Soñador”, lo que le valió un nombramiento como artista revelación de ese año.

Gracias a ello, firmó con Capitol, y lanzó su primer LP titulado “Manuel Mijares”, el cual sería el primero de 32 álbumes de estudio que ha lanzado a lo largo de su carrera. Su trabajo ha llegado también al mundo de la televisión, pues ha compuesto temas como “El privilegio de amar” y “Corazón salvaje”, los cuales le valieron dos premios TV y Novelas.

Al hablar sobre la época en la que comenzó su carrera, asegura que extraña la manera en que se promocionaban los álbumes y las canciones. “Las disqueras financieramente estaban muy sanas, cuando había discos no había tanta piratería”.

Cortesía: Nahuel Berger

“Tenían más dinero para apoyar, por ejemplo, de repente había discos que sacabas no nada más con un sencillo”, agregó. “En los 80, José José por ejemplo, sacaba un disco de 14 canciones, y todas eran sencillos, de repente en un segundo disco ya tenías material que la gente ya conocía para poder hacer un show de hora y media”.

Sin embargo, reconoció que la era digital tiene la ventaja de que hoy en día es más fácil descubrir artistas de otras partes del mundo, pues cuando antes era necesario importar los discos, hoy en día están a tan sólo un click de distancia.

SUS COLEGAS LO RECONOCEN

El cantante suma otro reconocimiento a su carrera, al recibir el Premio Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de Grabación, el próximo 12 de noviembre, junto con Carmen Linares, Ana Torroja, Arturo Sandoval, Simone y Soda Stereo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





Manuel se dijo profundamente agradecido por este premio, pues el hecho de ser aplaudido por sus colegas implica un reconocimiento a su trayectoria completa, y “no depende tanto de que ahorita suene algo mío, o que esté de moda, realmente son 37 años de carrera”.

Actualmente está preparando el que será su álbum número 33, el cual espera lanzar en octubre. “Hay mucha mezcla medio flamenca, con italiana también, habrá muchas sorpresas con unos duetos que hicimos”, adelantó al respecto.