Leonardo DiCaprio estalla contra el Gobierno de México; te contamos por qué

El famoso actor de Hollywood, Lenardo Di Caprio, logró reconocimiento gracias a su gran talento en la pantalla grande, sin embargo, también ha destacado por sus labores ambientalistas.

El día de ayer, se lanzó contra el Gobierno de México y publicó en su Twitter un fuerte mensaje.

Leer más: Usuarios critican a Thalía por cortar las orejas de su perrita

Gossip Eugenio Derbez pide justicia para perrito asesinado por familia en Tlalnepantla

En su tuit, el artista lamentó que la 4T ya no vaya a proteger el hábitat de la vaquita marina , una especie que está en peligro de extinción.

Lo anterior se debe a que México abrió las puertas a la pesca en el alto Golfo de California, acción reprochada por el actor, pues sólo quedan 9 ejemplares en todo el mundo.

Además, acompañó su post con un artículo titulado "'Mal administrado hasta la muerte': México abre el hábitat de la vaquita marina a la pesca".

"La vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo. Sin embargo, el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pescar en su hábitat, asegurando efectivamente que las 10 marsopas restantes morirán en las redes de enmalle", se lee en el tuit del exitoso actor.

The Vaquita porpoise is the most endangered marine mammal in the world. Yet, the Mexican government has lifted the ban on fishing in its habitat, effectively ensuring that the remaining 10 or so porpoises will die in gillnets: https://t.co/YIuN4Qay0l — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 5, 2021

Fue apenas hace unos días cuando se informó que el gobierno mexicano ya no cuidará el hábitat de la vaquita, a pesar de que está a punto de desaparecer.

Por esta razón la vaquita marina está en peligro de extinción

Según información oficial de diversos sitios ambientalistas, el principal motivo por el cual la vaquita marina está en peligro de extinción es la pesca ilegal: este animalito queda atrapado en las redes de arrastre.

Cabe resaltar que, la pesca que pone en riesgo el hábitat de esta especie es aquella destinada a la captura del pez totoaba, y se debe a que se le atribuyen grandes propiedades a su consumo.

Desafortunadamente, ambas especies están en peligro de desaparecer de la faz de la tierra.

La vaquita marina es una especia endémica de México, y habita en el norte del Golfo de California.