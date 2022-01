Alejandro Fernández cambia de look y lo comparan con ‘Don Chente’ cuando era joven

Hace un par días ‘El Potrillo’ presumió mediante sus redes sociales sus más recientes y frías vacaciones, mismas que disfrutó en Colorado, Estados Unidos.

Alejandro Fernández demostró ser fiel amante de la adrenalina y los deportes extremos, pues publicó varias imágenes en donde se le puede ver esquiando en una zona llena de nieve.

Pero eso no fue todo, pues Alex sorprendió a sus fanáticos al lucir un nuevo look, con el que afirmaron ‘se quitó varios añitos de encima’.

El intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ decidió dejar atrás su barba y cabello platinados para optar por algo más discreto: el tono negro, mismo que lo hizo lucir mucho más joven.

Los seguidores y conocidos del cantante de 50 años de inmediato reaccionaron al cambio de look del famoso y los halagos se hicieron presentes.

“El más guapo de todos”, “Qué joven y guapo luces” , “Luces mejor que nunca”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en sus fotos de Instagram.

Además, hubo quienes lo compararon con ‘Don Chente’ cuando tenía 30 y tantos, sobre todo cuando apareció en la película ‘El Arracadas’.

Le encanta cambiar de look

Cabe resaltar que no se trata del primer cambio de look de Fernández, pues a lo largo de su carrera ha experimentado con varios estilos, tales como cabello largo, con barba, sin barba, etc.

Lo cierto es que cualquier estilo que use ‘El Potrillo’ lo hace lucir guapísimo, ¿apoco no?.