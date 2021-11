Eduin Caz, de Grupo Firme se gradúa de la universidad; así lo presumió

Eduin Caz, el vocalista y líder de la banda musical Grupo Firme, se graduó de la universidad el día de ayer, y aprovechó para presumir el gran momento en sus redes sociales.

A sus 27 años obtuvo su título como Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y el cantante agradeció el apoyo por parte de su mamá, quien estuvo a su lado durante todo el proceso.

El famoso oriundo de Culiacán, compartió en su cuenta de Instagram varias fotos al lado de las mujeres de su vida: su madre y su esposa, y les dedicó un emotivo mensaje.

“OFICIALMENTE LICENCIADO EDUIN CAZ. El día de hoy llego mi titulo universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer”, se lee en su post de Instagram.

Además, reconoció que fue difícil concluir la universidad debido a su carrera de cantante, pero tuvo el apoyo de sus compañeros y de sus profesores.

“El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones, pero después entendieron mi situación y me apoyaron”, dijo en agradecimiento a sus profesores y compañeros de clase.

Para concluir su mensaje, escribió un pequeño fragmento de una de sus canciones, afirmando que ‘Lo que quiere lo consigue’.

Cabe mencionar que, el grupo de regional mexicano es una de las bandas más escuchadas y exitosas del momento. El fin de semana pasado concluyeron con su gira por Estados Unidos, en donde agotaron todas las entradas.

El año 2021 estuvo lleno de logros y éxitos para Eduin Caz y Grupo Firme, pues han marcado tendencia, además, han llamado la atención de varios artistas, quienes los han buscado para colaborar.

El próximo 7 de diciembre estrenarán videoclip al lado del cantante Maluma.