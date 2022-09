Simplemente estaba agotado: Jean-Luc Godard recibió la eutanasia en Suiza

El director de cine Jean-Luc Godard, quien murió ese martes a los 91 años, habría recurrido a la eutanasia para terminar con su vida, de acuerdo con declaraciones de allegados para la prensa.

"No estaba enfermo, simplemente estaba agotado. Había tomado la decisión de terminar. Era su decisión y para él era importante que se supiera", señaló un allegado al diario Libération, el primero en anunciar el fallecimiento.

Otra persona próxima a Godard señaló al diario suizo Tribune de Geneve que el cineasta no podía llevar una vida normal debido a varias patologías.

Ambas declaraciones fueron confirmadas más tarde por el consejero jurídico y fiscal de la familia, Patrick Jeanneret, a Libération tras las primeras publicaciones.

"Jean-Luc Godard recurrió a la asistencia legal en Suiza para una muerte voluntaria, a raíz de múltiples patologías invalidantes según los términos del informe médico", explicó.

Un comunicado de su esposa, la cineasta suiza Anne-Marie Miéville, y de los productores del cineasta señaló que Godard murió apaciblemente en su domicilio, rodeado de sus personas más próximas.

El anuncio tendría que haberse hecho dentro de dos días, comentó Jeanneret a la AFP tras conocerse la muerte del legendario cineasta. Pero el comunicado tuvo que ser escrito a toda prisa a raíz de la filtración en la prensa de la información.

La familia añadió que no habrá ceremonias oficiales y que los restos de Godard serán incinerados en la intimidad.

La eutanasia habría sido realizada por una organización suiza especializada. En ese país hay dos, Exit y Dignitas, que ofrecen esa ayuda de forma legal bajo una serie de condiciones legales, como la existencia de patologías graves o ligadas a la edad, y que no tengan motivos egoístas en estas actuaciones.

"No estoy ansioso para seguir a toda cosa, si estoy demasiado enfermo no quiero que me arrastren en una carretilla", comentó Godard en una entrevista con la televisión suiza en 2014, al responder sobre la hipótesis de la muerte.

Nacido en París de una familia de origen suizo, Godard, una de las figuras de la Nouvelle Vague, residió durante varias fases de su vida en ese país vecino a Francia, del que también tenía la nacionalidad, y donde la eutanasia es legal.

Al contrario que en otros países europeos, en Francia esta práctica sigue sin legalizarse, aunque el gobierno del presidente Emmanuel Macron ha lanzado un debate político y social que podría desembocar en la autorización de esta práctica.