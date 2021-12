¿Eduin Caz tiene Covid-19?; esto dijo el cantante sobre su salud

Luego de aparecer con máscara de oxígeno, el cantante Eduin Caz preocupó a sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible contagio de Covid-19.

El vocalista de Firme reaccionó con humor y aclaró la situación; te contamos lo que dijo.

Fue hace unos días cuando el intérprete de regional mexicano subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece utilizando una mascarilla para respirar, y solo escribió en ella “Me gusta el frío, pero no es algo que me favorezca”.

La situación de inmediato preocupó a sus seguidores.

El cantante salió a desmentir los rumores y confirmó que no tiene Covid-19.

Por esta razón Eduin utilizó máscara de oxígeno

Según contó el artista, desde hace varios años padece asma, por tal motivo en la época invernal suele tener algunas complicaciones, mismas que trata al utilizar el artefacto antes mencionado.

“¡Que voy a tener COVID!...no, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma”, aseguró el cantante.

Eduin Caz niega padecer covid-19 pic.twitter.com/gRboAM4ZJC — Lo + viral (@VideosVirales69) December 23, 2021

Eduin Caz tomó con gracia los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto y comparó su vida con la de ‘Mia Colucci’ el personaje de RBD.

“Me estoy dando cuenta que todo mundo hace chisme conmigo. Qué difícil es ser yo, diría ´Mía Colucci´”, expresó con gracia el lídr de Grupo Firme.