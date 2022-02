Eminem se arrodilla en el medio tiempo del Super Bowl; ¿qué significa esto?

Luego de que la vieja escuela del rap se apoderara del show del medio tiempo del Super Bowl 2022, uno de los mejores momentos fue cuando el rapero Eminem salió en el escenario y se arrodilló, acto que ha generado polémica.

Este acto del artista representa una protesta pública y un acto por el que la NFL ha multado y expulsado a jugadores.

La NFL prohíbe hincarse como señal de protesta antirrasista, (el movimiento #TakeTheKnee que es parte del #BlackLivesMatter), ya han multado y expulsado a jugadores por hacerlo.

De acuerdo con algunas versiones, la organización del evento habría prohibido ese gesto, para evitar la polémica, incluso pidieron a Snoop Dogg no usar ninguna vestimenta relacionada con pandillas.

El rap, una de las grandes expresiones culturales de la población negra en EU, ya había resultado muy significativa, pues la NFL ha afrontado acusaciones de racismo muy graves en los últimos años con casos tan mediáticos como los de Colin Kaepernick o Brian Flores.





Pero… ¿qué significa el acto de arrodillarse?

La acción que realizó el rapero, de poner una rodilla en el suelo, es una protesta a la discriminación y abusos de las autoridades contra grupos minoritarios de EU, por lo que al arrodillarse Eminem habría desafiado la orden de la NFL, de no hacerlo.

La forma de protesta de arrodillarse fue llevada a la NFL por Colin Kaepernick, exquarterback de lo 49ers de San Francisco, quien comenzó a sentarse en silencio en los bancos durante el himno nacional, al inicio de la temporada 2016 el 26 de agosto.

“No voy a levantarme para mostrar mi orgullo por una bandera y un país que oprime a la gente negra. Esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en las calles y gente cobrando y en libertad tras cometer un asesinato”, dijo Colin Kaepernick.











¿Quién fue Colin Kaepernick?

Colin Kaepernick, jugador profesional de futbol americano, fue uno de los primeros que empezó a protestar durante el himno estadounidense por los asesinatos de la población afroamericana por parte de policías.

Jugó durante seis temporadas con los 49ers de San Francisco en la posición más importante para cualquier equipo de fútbol americano.











Tras arrodillarse, el quarterback fue separado de su antiguo equipo, los San Francisco 49ers y de la NFL.

Desde el 2016 Kaepernick no juega profesionalmente, pues ningún equipo lo buscó, sin embargo los esfuerzos del jugador rindieron frutos y tras la polémica desatada la NFL se comprometió a donar 250 millones de dólares en un lapso de 10 años contra el racismo sistemático.