Estas son las tragedias que han marcado la vida de Carmen Salinas

Luego de que se diera a conocer la trágica noticia de la hospitalización de la actriz de 82 años, Carmen Salinas, el mundo del espectáculo se mantiene conmocionado y a la espera de nuevas noticias sobre su estado de salud.

Hasta el momento, se sabe que ingresó a un hospital a causa de un derrame cerebral que sufrió la noche de este miércoles, según informaron su nieta Carmen y su sobrino Gustavo.

Una de las actrices más queridas de México





La oriunda de Torreón Coahuila es una de las actrices más queridas del medio, no sólo por su gran talento y trayectoria, si no también por su carisma y por no tener miedo al expresarse sobre diversos temas polémicos.

Es actriz, empresaria e incluso se ha desempeñado como política mexicana.





Recuerdan la trágica muerte de su hijo Pedro





Carmen Salinas se casó a una edad muy joven con el pianista Pedro Plascencia. Durante su matrimonio tuvo problemas para embarazarse, sufrió varios abortos, y uno de sus hijos que nació a los 7 meses, lamentablemente falleció durante el parto.

"Se me murió mi bebé sietemesino, aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía ‘tráeme botellas de agua caliente’, pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir. Cuando llegó mi esposo y me vio cargando a mi bebito muerto me lo quitó de las manos, lo velamos y al día siguiente lo sepultó en el panteón de Dolores”, expresó en entrevista con Telemundo hace unos años.

Tiempo después quedó embarazada nuevamente, y 9 meses después dio a luz a Pedro Plascencia junior. Todo parecía marchar bien, hasta que Pedro cumplió 37 años de edad y falleció a causa de cáncer de pulmón.

Esta pérdida fue un golpe muy duro para la famosa, quien expresó que cuando le detectaron la enfermedad a su hijo, él ya estaba muy mal, y 7 meses después de descubrir que estaba enfermo falleció.

Fue en el año 1994 cuando su hijo dejó este mundo, a sus 37 años de edad.

Sin duda alguna fue un proceso muy complicado para ambos, puesto que Pedro le dijo a su madre que deseaba morir, pues ya no soportaba los dolores y tratamientos que debía seguir debido a su padecimiento.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, narró durante una entrevista para el programa Hoy.

Después de la muerte de su hijo, nada fue igual para Carmen, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“Al morir él ya no pude hacer las imitaciones (ella era comediante). Las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. ¡Ya no quise hacerlas!”, externó al ser entrevista para el programa Hoy.

El cáncer, una constante en la vida de Carmelita





Esta enfermedad ha estado muy presente en la vida de la actriz, pues desafortunadamente afectó y le arrebató a su hermano, Sergio Salinas Lozano (falleció en el 2021) a su ex esposo, Pedro Plascencia (1956-1971), a su hijo, Pedro Plascencia Jr. (1956-1994) y a su mejor amigo y asistente, Juan ‘El Chato’ Cejudo (1944-2012).





La actriz actualmente tiene una hija, una nieta y una bisnieta





María Eugenia es su única hija con vida, quien fue el resultado de su matrimonio con Pedro Plascencia.

Ella tuvo una hija llamada Marisol, quien a su vez hizo bisabuela a Carmelita, pues dio a luz a un hijo cuando tenía tan solo 20 años de edad.