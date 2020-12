Somos novios... Las cinco mujeres que enamoraron a Manzanero

En diversas ocasiones, el cantautor yucateco, Armando Manzanero, llevo al altar o estuvo comprometido con mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida.

Algunas de sus relaciones tuvieron fin en los mejores términos, pero otras no. Por ello, aquí te hacemos un recuento de los amores que, seguramente, fueron fuente de inspiración para el artísta.

María Elena Arjona Torres

Primera mujer con la que tuvo una fuerte relación fue María Elena Arjona Torres, a quien conoció a los 14 años de edad. Después de seis años de novios contrajeron nupcias en 1957 y tuvieron cuatro hijos: Martha, María Elena, Diego y Armando. Después de 13 años se separaron (1970) pero ambos llegaron a un acuerdo y eran amigos.

María Teresa Papiol Mirassou

Su segunda esposa fue María Teresa Papiol Mirassou, quien trabajaba como cajera en un banco y con quien se casó en 1991. Después de siete años de relación, decidieron terminar el compromiso (1998) quedando en buenos términos.

Olga Aradillas

En 2002, el maestro contrajo nupcias con Olga Aradillas, de quien se separó en 2006 después de que ella lo acusara de maltrato y violencia doméstica. A su vez, Manzanero la demandó por robo, acusándola de llevarse una camioneta que le pertenecía al artista, la mujer no se dejó y contrademandó al compositor.

Después de nueve meses de litigio, Aradillas ganó el caso de robo al demostrar que no se había cometido; sin embargo, Manzanero ganó en la demanda de acusación de violencia y maltrato pues finalmente se demostró que eran falsa las acusaciones.

"Soy inocente de lo que me culpa la señora Aradillas Lara, nunca la he maltratado, ni dado algún golpe, pero no permito que ofendan a mi familia y busque notoriedad a través del buen nombre que me he labrado en tantos años de carrera artística”, sostuvo el músico.

Gloria Caballero

En 2008, Manzanero tuvo una relación con Gloria Caballero con quien se presume, también se comprometió en matrimonio. Aunque el compositor hizo pública la relación en 2009, siete meses después ésta concluyó.

Susana Zabaleta

Mucho se rumora en el mundo del espectáculo que uno de sus amores fue Susana Zabaleta, la cantante soprano y actriz mexicana nacida en Monclova, Coahuila, con quien compartió no solo una gran amistad, sino también el amor por el escenario y el arte. Pese a ello, esta versión nunca fue confirmada.

Foto: Susana Zabaleta





Laura Elena Villa

Finalmente, la última acompañante del maestro fue Laura Elena Villa, con quien se casó en 2014 y quien estuvo junto a él hasta su muerte este 28 de diciembre. Después de varias semanas de hospitalización, el maestro falleció a causa de una complicación cardiaca derivada de la Covid-19.

