Sergio Mayer pierde audición en un oído; sospechan de presunto envenenamiento

El día de hoy se informó que el ex diputado federal Sergio Mayer se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes, debido a un presunto envenenamiento, mismo que afectó la audición de uno de sus oídos.

El ex Garibaldi fue reportado en estado delicado, pero estable.

Leer más: Thalía lanza reto al estilo ‘Amor a la mexicana’ para festejar el 15 de septiembre

Gossip Hijos de Arath de la Torre afectados tras polémica de los Voladores de Papantla

“Está delicado con respecto a que perdió el 90% de su oído izquierdo, No habrá comunicado, desde el viernes está en tratamiento, es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento. Ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir con su tratamiento”, expresó la publirrelacionista Vicky López.

El motivo de la intoxicación fue debido a un virus, el cual aún desconocen. Además, no se sabe dónde ni cómo pudo contraerlo.

“Ahorita se cambió de hospital. Es una intoxicación muy fuerte, una infección, entonces puede ser hasta por envenenamiento, él no va a meter denuncia ni nada porque no sabe ni de dónde ni cómo, si pudo ser un alimento, si pudo ser a propósito, entonces desconoce y como no puede meter una denuncia porque no está seguro quién ni cómo y como va él siempre a restaurantes desconoce cómo fue”, dijo López.

Aún no se sabe si el daño a su oído es temporal o permanente.

Cabe mencionar que, Mayer iba a presentarse en el programa de espectáculos Hoy para hablar sobre las denuncias presentadas en su contra por supuesto tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra (acusado por su exesposa y por su hija por hacerle tocamientos a la hoy joven cuando era pequeña), sin embargo, nunca llegó.

Fue el pasado 1 de septiembre cuando parra, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente de la CDMX interpuso una denuncia contra Mayer por supuesto tráfico de influencias cuando fue diputado de Morena.