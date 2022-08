Fallece la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

"Murió pacíficamente en su rancho al sur de California esta mañana, rodeada de familia y amigos", señala un post en su cuenta de Instagram, escrito por su esposo.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, la familia de la actriz pidió respeto y privacidad en este momento.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", indicó el esposo, que pidió que en lugar de flores los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.



Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

John Travolta despide a Sandy

El actor John Travolta, con quien Newton-Jonh protagonizó Vaselina, lamentó la muerte de la actriz a través de un post en su cuenta de Instagram.

"Mi querdia Olivia, hiciste mejor la vida de todos nosotros. Tu impacto fue increíble. Te amo demasiado", escribió Travolta, quien dio vida a Danny, el primer amor Sandy, el personaje de Newton-John en la película de co-protagonizaron.

El actor cerró el breve texto que acompaña una foto de la actriz señalando que más adelante se encontrarán y volverán a estar juntos. "Tuyo por siempre desde el primer momento en que te vi. Tu Danny, tu John", terminó el actor.

Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como If Not for You, Let Me Be There y Have You Never Been Mellow, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Vaselina.

Con información de EFE