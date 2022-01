"Hagan caso, quédense en casa": Yuri "pelea" contra el Covid-19; divertido video se hace viral

La cantante veracruzana Yuri es una de las artistas más creativas, y vaya que lo ha demostrado en repetidas ocasiones mediante sus redes sociales.

En esta ocasión, la famosa decidió dirigirse a sus fanáticos y conocidos con un videoclip representando la nueva ola de Covid-19, misma que ha llevado a México a superar nuevos récords de contagios diarios.

Yuri invitó a todos a no bajar la guardia ante el coronavirus y a respetar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades para lograr erradicar al 'bicho'.

"Hagan caso", expresó la famosa mientras el Covid-19 la captura en su videoclip.

"Prometo que me voy a poner tapabocas, prometo que me voy a poner la careta. ¡No me lleves!, prometo que voy a respetar a la gente, que voy a obedecer lo que dices. ¡No, por favor!", se oye gritar a Yuri en su gracioso video.

La intérprete de ‘¿Dónde quedo yo?’ se viralizó de inmediato en redes, pues apareció con un disfraz que simulaba que un marciano (el Covid-19) se lleva su cuerpo.

Cabe destacar que el ingenioso y divertido video de Yuri se encargó de desatar risas entre los cibernautas.

Hubo quienes afirmaron que la manera que la veracruzana eligió para invitar a las personas a cuidarse fue ‘de muy mal gusto’.

No obstante, también hubo quienes expresaron que su clip ‘fue muy ingenioso y que en ocasiones es bueno reírse en medio de tanto caos’.