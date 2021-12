Hallan muerta a la actriz española Verónica Forqué en su casa de Madrid

La actriz española Verónica Forqué, quien destacó por su trabajo en películas de Pedro Almodóvar, fue hallado muerte este lunes en su casa de Madrid, confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con los primeros reportes dados a la agencia AFP, el fallecimiento de la artista pudo haber sido consecuencia de un suicidio.

El cadáver de la actriz aún se encuentra en el domicilio a la espera de recibir autorización judicial para levantar su cuerpo.

Verónica Forqué y sus depresiones

Durante principios de la pandemia por Covid-19, en abril de 2020 la actriz se sinceró sobre sus problemas de depresión a raíz de su separación del director Manuel Iborra, en 2014.

Fue en el programa Entre Ovejas de TVE, donde platicó sobre su depresión y el duro momento que vivió entonces.

"Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó. Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija..."

Su situación emocional incluso provocó su salida de la última edición de MasterChef Celebrity España.

"Por circunstancias de la vida. No podía más. Mi cuerpo dijo basta", confesó la actriz tras abandonar el concurso televisivo.

¿Quién fue Verónica Forqué?

Fue hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, hermana del director Álvaro Forqué (1953-2014) y nieta del músico y compositor José Vázquez Vigo.

Estudió arte dramático e inició la carrera de psicología, esta última nunca concluida.

Se inició en el cine trabajando en películas de su padre a principios de los años 70, hasta llegar a convertirse en una actriz de comedia durante la década de los ochenta.

El gran salto en la carrera cinematográfica de Verónica Forqué se produjo cuando Pedro Almodóvar la convirtió en la entrañable Cristal de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984).

A lo largo de su carrera trabajó con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, película por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto.

Su amistad con Fernando Colomo se tradujo en dos comedias de gran éxito Bajarse al moro y La vida alegre, por esta última película ganó su primer Goya como actriz protagonista.

En 1988 también ganó un segundo Goya como Actriz de Reparto por Moros y cristianos, de Luis García Berlanga.

Fue la primera intérprete femenina en ganar dos Goya en la misma ceremonia, cosa que no ocurriría hasta 29 años después, cuando la actriz Emma Suárez en 2017 también ganó dos Goya en el mismo año.

Rest in peace Veronica Forque (1955-2021), one of the great Spanish actresses of film, theater and television, who worked with directors like Fernando Colomo, Luis G. Berlanga and Pedro Almodovar in films like 'What have I done to deserve this?', 'Matador', and 'Kika'. pic.twitter.com/Gpb0OosgWc — Lost In Film (@LostInFilm) December 13, 2021

A principios de los noventa comenzó su colaboración con Manuel Gómez Pereira en las comedias Salsa rosa o ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, colaboración que se repitió en 2005 con Reinas.

También en la televisión ganó gran popularidad, en series como Ramón y Cajal (1982), El jardín de Venus (1983), Platos rotos (1988), Eva y Adán, agencia matrimonial (1990-1991) y Pepa y Pepe (1995).

Entre 2014 y 2015 participó en la octava temporada de la serie de ficción La que se avecina, la cual le ayudó a superar un poco su crisis personal.

“Fue un subidón y una gran suerte, porque me tuve que poner a estudiar. También me llamaron de un teatro y lo hice".

Ha fallecido Verónica Forqué a los 66 años.



La homenajeamos recuperando esta entrevista en @DiasDeCine en la que nos habló de por qué quiso ser actriz.https://t.co/DGAmRlPvsC pic.twitter.com/DkSKVE5V3r — RTVE Play (@rtveplay) December 13, 2021

Lamentan su muerte

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, artistas del medio del espectáculo enviaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Celebridades como Antonio Banderas, Alejandro Sanz y el productor Carlos Latre lamentaron la muerte de la actriz, destacando el gran ser humano que fue.

Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera.



D.E.P. pic.twitter.com/x3KYqYDJii — Antonio Banderas (@antoniobanderas) December 13, 2021 Mi beso al cielo para ti querida Verónica.

Un abrazo a todos los suyos 🙏 DEP — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 13, 2021 Estoy en shock. Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre…cuanto cariño…DEP querida …qué pena…! pic.twitter.com/gKlNcrJoxP — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 13, 2021 La terrible noticia de la muerte de Verónica Forqué pone el foco más que nunca en el problema de salud mental que tenemos en este país y el tabú del suicidio. Es hora de abordar esta pandemia silenciosa. — Guillem Clua (@guillemclua) December 13, 2021

Con información de AFP