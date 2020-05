Hollywood dice adiós al actor Fred Willard

NUEVA YORK. El comediante y actor Fred Willard, Frank Dunphy en la popular serie Modern Family y con una carrera que se extendió durante cinco décadas en cine y televisión, murió a los 86 años de causas naturales, y de inmediato las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar.

Su hija Hope informó este sábado a varios medios de prensa que su padre falleció el viernes. "Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final.

Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre", indicó. Además de la comedia Modern Family, Willard (1933, Ohio), que murió en su hogar en California, participó en filmes como For Your Consideration, Mighty Wind y This Is Spinal Tap.

El actor, famoso por sus habilidades para la improvisación, fue nominado cuatro veces para los premios Emmy, tres de ellas (en 2003, 2004 y 2005) por interpretar a Hank en Everybody Loves Raymond y el último por su rol recurrente como Frank Dunphy en Modern Family.