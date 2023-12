Jacob Elordi explora su faceta su lado salvaje en Saltburn

Como “salvaje y hermosa” Jacob Elordi califica la cinta Saltburn, dirigida por Emerald Fennell y donde da vida a un estudiante proveniente de una familia adinerada.

En conferencia de prensa global, el también protagonista de El stand de los besos detalló cómo hizo para meterse en la mente del personaje que interpreta en esta historia ambientada en la década del 2000.

“Emerald es una cineasta y creo que se nota. Sabes que debes estar ahí cuando empieza a hablar, definitivamente sabía que quería ir por ese camino con ella”, expuso.

Asimismo, detalló cómo fue la guía que les dio para construir los personajes. “Ella aludió a que todos fueran muy humanos, en la peor y mejor manera posible. Esa fue una premisa realmente intrigante”, agregó.

La cinta, que ya cuenta con una nominación como Mejor Película en los Critic’s Choice Awards, narra la historia de Oliver (Barry Keoghan, nominado al Globo de Oro por este trabajo), un estudiante de Oxford que se ve arrastrado al mundo de Felix Catton (Elordi), quien lo invita a pasar el verano en la finca de su familia.

El actor aplaudió la labor de su directora, cuya labor previa en la cinta Hermosa venganza (estrenada en 2020) le valió un Oscar como Mejor Guion Original, y dos BAFTA como Mejor Película y Mejor Guion Original.

SATISFECHO CON SU TRABAJO

Además de esta película, Jacob también está próximo a estrenar Priscila, basada en la vida de Priscila Presley, en la que dio vida a Elvis Presley y trabajó bajo la dirección de Sofía Coppola (Perdidos en Tokio, María Antonieta).

El intérprete reconoce que todas las mañanas se pellizca para saber si no está soñando, pues se siente muy honrado de ser considerado para estos proyectos.

“Significa el mundo para mí que me dejen hacer esas películas. Todavía no lo puedo creer. Me sigo pellizcando a mí mismo. No hago una retrospectiva en este momento, pero estoy contento de poder hacer estás películas”, confesó el australiano.

Sobre su proceso actoral, la también estrella de la serie Euphoria aseguró que lo más divertido para él es la realización de un proyecto como tal, y posteriormente observar las reacciones del público a su trabajo.

“La experiencia es hacer la película… una vez que el rodaje se termina, lo guardo y ya es un momento sagrado para mí. Me da gusto que lo podamos compartir con la gente, y que ellos puedan tomar lo que quieran de ella, y tengan su propio mundo. Es sano dejar la película cuando la terminas”.

Saltburn cuenta también con las actualizaciones de Rosamund Pike (igualmente nominada al Globo de Oro por este proyecto), Archie Madekwe y Allison Oliver. Tras su estreno en cines de Reino Unido, llega a la pantalla de Prime Video este 22 de diciembre.