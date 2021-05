Khea logra abrir su camino a ritmo de trap

Khea recién cumplió 21 años hace unas semanas. A pesar de su corta edad, el argentino puede presumir que en el último lustro se ha convertido en el exponente referencia del trap latino.

“Me llena de orgullo saber que fui un pilar con otros de mis colegas, que abrimos puertas y hoy hay artistas saliendo, que tesan abriendo puertas para otros y que esto se volvió una cadena sinfín donde hay un género consagrado”, dice el cantante en entrevista.

Sus cerca de 11 millones de escuchas –que lo convierten en uno de los 500 artistas más escuchados del mundo en Spotify– dan fe de ello, y han llevado al cantante a realizar colaboraciones con gigantes de la industria como Bad Bunny o Rita Ora, con quien recientemente presentó la versión acústica de Mood, para el EP de la británica.

Pero ahora, Khea tiene en la mira conquistar al número uno de las listas de popularidad: Justin Bieber. “Yo sigo soñando con Justin. Me raya una colaboración; con él me gustaría hacer algo grande”, confiesa el artista con una sonrisa nerviosa.

Khea se popularizó en el 2017 con el tema Loca, donde invitó a otros artistas como Duki para participar y que después añadiera a Bad Bunny en sus vocales. Cuatro años después, el argentino se reencuentra con Duki para un nuevo tema: Wacha, cuyo video en YouTube sobrepasa las 42 millones de reproducciones.

“Estamos cambiados, todo fue más grande, más profesional. Me agarró con una mano en el pecho de decir ‘lo logramos y ahora lo que soñamos es real”. Haciendo música en estudios, de la nada se transformó en viajes, shows, hoteles, cosas impensadas, ropa. No teníamos nada y de la nada tenemos mucho, no todo pero hay una nostalgia de decir ‘lo hicimos’. Y fue hermoso reencontrarnos para hacer este tema”.

Wacha surgió realmente hace tres años, pero por problemas contractuales y otros obstáculos no pudo lanzar el tema hasta este año. “Y tuvimos que meterle mucha cabeza porque en un punto debes ponerla fresca, después de tenerla tant tiempo guardada”.

“Le metimos cabeza y regrabamos las voces, metimos otro productor más, Zecca, porque antes solo era Asan. Y quedó increíble. Suena muy fresco para tener tres años de vida”.

Para el argentino, que hace un año se volvió en el primer artista hispano en firmar con la discográfica Interscope Records, uno de sus más grandes deseos es lanzar un disco completo. Sin embargo, descarta que Wacha sea el inicio de ese viaje musical.

“El álbum se basa sólo en un concepto real, no en un rejunte de temas. Un disco es lo más personal que un artista pueda dar. Y no sé si Wacha es el principio de un material o no, pero es un single al que le tengo mucho amor”.