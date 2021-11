Salma Hayek lloró al verse caracterizada de superheroína en ‘Eternals’; ve la razón

Salma Hayek ha logrado convertirse en una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, y recientemente se sumó a un proyecto muy importante.

Se trata de la película 'Eternals' del Universo cinematográfico de Marvel.

La veracruzana dio una entrevista para Despierta América, y allí reveló varios detalles sobre su participación en este film.

Salma es protagonista en esta cinta al lado de la exitosa Angelina Jolie.

"Cuando me lo puse (el disfraz de superheroína), me solté a llorar... no así, de telenovela, pero se me salieron las lágrimas", dijo Salma. "La imagen me dio algo", expresó Salma.

Afirmó que vio su 'cara morena' y se sintió muy orgullosa, pues ha luchado por cosas grandes, y se acordó de cuando era niña y de todas las pequeñas y pequeños latinoamericanos, quienes al igual que ella, también sueñan con ser superhéroes.

"Vi mi cara morena...", dijo. " En traje de superhéroe y... al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande", dijo nostálgica.

"Vi la cara de todas las niñas, y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos peleado tanto este momento", agregó Hayek.

Además, confesó que cuando le hablaron de Marvel, ella pensó que interpretaría un personaje pequeño, sin imaginarse que sería la protagonista, al lado de Angelina.

Salma también comentó que no sabía nada de superhéroes ni cómics, sin embargo, con este nuevo proyecto se entusiasmó tanto que ahora ya es una gran fanática.

Sin duda alguna, es un orgullo veracruzano, y con su enorme talento, humildad y carácter, ha logrado poner en alto a todos los latinoamericanos.

Aquí puedes ver la entrevista completa a Salma Hayek: