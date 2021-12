Andrea Meza está en cuarentena; así lo confirmó

La bella Miss Universo mexicana, Andrea Meza, se encuentra pasando una cuarentena tras su llegada a Israel, sitio al que viajó para participar en el próximo certamen del concurso de belleza, en el cual entregará su corona.

La originaria de Chihuahua se vacunó contra el Covid-19 el pasado mes de mayo en Estados Unidos.

La joven de 27 años se aplicó el biológico de Pfizer como una de sus obligaciones con la Organización Miss Universo, pues su labor consiste en viajar a distintos países para hacer obras sociales.

Hasta el momento, la modelo no ha dado positivo a la enfermedad.

¿Por qué está en cuarentena?

Fue el miércoles pasado cuando Meza llegó a Israel, y debido a que el lunes 29 de noviembre se informó que la concursante de Francia, Clémence Botino dio positivo a Covid-19, todos los que tuvieron contacto con ella deberán pasar una cuarentena obligatoria.

La mexicana afirmó que ella deberá permanecer 3 días encerrada en su habitación.

“Desafortunadamente sigo en cuarentena. Esta cuarentena dura tres días. Yo llegué ayer a mediodía así que todavía me queda un rato pero igual me alisté porque me dijeron que tal vez hay unas entrevistas por zoom más tarde así que… ¡a estar lista!”, expresó Andrea en sus historias de Instagram.

Además, en su perfil de Instagram publicó una serie de fotos en las que luce deslumbrante con un vestido de colores rojo y azul, y acompañó la postal con el siguiente mensaje:

"En cuarentena estoy, así que fotos desde mi balcón", se lee en su post.

¿Cuándo entregará la corona?

El próximo 12 de diciembre se llevará a cabo la edición número 70 del certamen de Miss Universo 2021, en el cual la mexicana entregará su corona a la próxima reina de belleza.

La ceremonia será transmitida por Telemundo a las 19:00 horas.