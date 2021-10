Kourtney Kardashian le da el sí a Travis Barker; así fue la romántica propuesta

Tras varios meses de relación, la socialité Kourtney Kardashian dio el siguiente paso al lado de su novio, el músico Travis Barker.

Los famosos se comprometieron este fin de semana y la pedida fue ¡de lo más romántica! Pues él le preparó una cena en la playa Rosewood Miramar, en Montecito, California.

Leer más: Captan a Selena Gómez y Chris Evans juntos; usuarios reaccionan con divertidos memes

Celebridades Natti Natasha se viraliza tras hacer crossover de ‘El juego del calamar’

Pero eso no fue todo, pues se le declaró en medio de un hermoso escenario lleno de rosas rosas que formaron un enorme corazón y muchas velas sobre la arena.

Kourtney lució un vestido negro muy elegante, mientras que Travis optó por una playera de rayas negras y bancas.

Todo un staff estaba alrededor de ellos, para capturar el bello momento y no dejar pasar ni un detalle. Al momento de hincarse y pedirle matrimonio a la Kardashian, Travis sacó un anillo con un diamante en forma de óvalo.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Durante la propuesta, también estuvieron presentes personas muy importantes para la bella pareja, tales como Kim Kardashian, Kris, Kendall y Kylie Jenner, así como una de las hijas del baterista de Blink-182.

Cabe mencionar que, tras hacerse oficial el compromiso de Travis y Kourtney, quienes fueron mejores amigos durante muchos años, se hicieron tendencia en las redes sociales, donde miles de usuarios han reaccionado emocionados a la noticia.

Kourtney Kardashian and Travis Barker got engaged at Rosewood Miramar Beach on 10.17.21 🤍💍‼️ pic.twitter.com/znWpSQIQzz — its brutal out here (@carlacrpr) October 18, 2021