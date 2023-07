Lorena Herrera estrena su primera canción a dueto: un tema en beneficio de la comunicad LGBTQ+

Para Lorena Herrera este 2023 ha resultado muy fructífero, ya que por primera vez hace un dueto en una de sus canciones y presenta Vivo la vida con el norteamericano Fredo; es el noveno tema con su respectivo video que coloca en las plataformas de música.

En septiembre próximo inicia gira por Estados Unidos con Los monólogos de la vagina por 30 ciudades, al lado de Lucía Méndez y Roxana Castellanos, bajo la dirección y producción de Manuel Mendoza, además de estar grabando la segunda temporada de Siempre reinas para la plataforma Netflix.

“En plan de solista, por primera vez hago un dueto, Fredo desde hace ocho años por temporadas me buscaba para hablar de tal o cual proyecto musical. En mi caso por una cosa u otra no culminábamos el convenio hasta el día de hoy, que interpretamos juntos Vivo la vida, dedicada a los gays”, contó en entrevista la cantante y actriz.

Lorena aseguró que “es una letra muy alentadora, un tema bailable que te prende, te pone de buenas. El mensaje es muy lindo e invito a que lo descarguen porque es una canción con causa, todo el dinero que se genere de las descargas lo voy a donar a la institución Vida alegre Samantha que apoya a transexuales de la comunidad LGBTQ+ de la tercera edad, tristemente hay gente de la tercera edad olvidada, la gente de moda son los jóvenes, con quienes todos quieren platicar y salir con ellos.

“A los que entran a los 50 años, los empiezan a relegar y si están en la etapa de ancianidad aún más. Si esto ocurre en la gente heterosexual, se da más con los transexuales y les resulta peor, porque no tuvieron hijos, no tienen familia, no tuvieron seguro social y su vida acaba en el olvido y mucha soledad”.

Tras reconocer que las visitas a los videoclips son cada vez menos y la inversión que ella hace para un video en alta, con lo cual, “quizá con Vivo la vida cierro la inversión en videos en mi carrera”, la cantante asegura que se mantiene firme en su independencia. “Mayormente he hecho mi carrera sola. Tuve en algún momento una disquera, hubo más o menos apoyo, no mucho, pero me siento más feliz, más libre de trabajar de forma independiente, porque me lleva a elegir mis letras, cantarlas como yo quiero y con los arreglos musicales que me gustan. Siempre ha sido así y cada vez estoy más convencida, para mí este es mi camino”, detalla.

En cuanto a sus proyectos en la actuación, está grabando la segunda temporada de Siempre reinas, el reality en el que, asegura, “mi guión es ser yo, convivir con las demás reinas, habrá ocasiones que no estemos de acuerdo con un tema y exponemos nuestro punto de vista. Es un show que sí me agrada”.