No es sólo Luis de Llano: los depredadores del medio del espectáculo

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y muchas víctimas de abusos alzaron la voz en contra de sus agresores, una de ellas fue la cantante Sasha Sokol, quien denunció a un conocido productor, no obstante, no es sólo Luis de Llano; te decimos quiénes son los depredadores más sonados del espectáculo.

Así es, niñas, jóvenes, adolescentes e incluso famosas han sido violentadas ya sea de manera física o psicológica, sin embargo, cada vez son más quienes se deciden a hablar y denunciar.





¿Qué dijo Sasha Sokol sobre Luis de Llano?





Hace unos días el productor mexicano Luis de Llano afirmó que tuvo una relación sentimental con la cantante Sasha Sokol, no obstante, lo que llamó la atención fue que ella era menor de edad y él tenía 39 años.

"Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos", dijo el productor en una entrevista que dio para el programa de Yordi Rosado.

Luego de esas declaraciones, Sasha decidió alzar la voz y mostrar su enojo, pues según sus palabras:

Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

Ambos mantuvieron una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, la cantante formaba parte de Timbiriche en ese entonces, y estuvieron juntos por casi 4 años.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Esa relación le arrebató varias cosas, entre ellas su participación en Timbiriche, pues tuvo que dejar la banda, además de que su padrastro la ‘desadoptó’.

"Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él", dijo la cantante.

También externó que fue una relación que le costó mucho trabajo dejar, pues Luis era un hombre muy poderoso. Resaltó que lo que hizo el productor fue un delito y se cuestionó lo distinta que habría sido su vida.

Para concluir le pidió disculpas a su familia, pues se quedó callada por muchos años, pero finalmente se dio cuenta que debía gritarlo para sentirse liberada y aprovechó para hacer un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de algún abuso, a que alcen la voz y sean capaces de decir como ella: "Luis de Ya No".

Cibernautas compararon a Luis de Llano con Sergio Andrade





Al viralizarse la denuncia de Sasha, usuarios de las redes sociales compararon a Luis de Llano con Sergio Andrade, no obstante, resaltaron que el exproductor , quien fue la pareja sentimental de Gloria Trevi, si pisó la cárcel tras ser acusado de abuso sexual contra varias menores.

Fue a la edad de 15 años cuando Trevi conoció a Sergio Andrade, un productor de discos que se convirtió en su representante y un amor muy tormentoso, pues les prometía a jovencitas que les ayudaría a conseguir la fama e involucró a Trevi, quien salía en busca de nuevas candidatas que quisieran ser artistas, quienes a la vez serían utilizadas para fines sexuales de Sergio.

*Luis de Llano* es igual que *Sergio Andrade*…la misma 💩

Mientras Andrade aceptó que le “gustaban chiquitas”, de Llano se atrevió a decir que una niña de 14 “se burló de su amor”…ambos ABUSARON de menores de edad, pero uno piso la cárcel y el otro no. pic.twitter.com/b2pN301C04 — Cloudy❤️‍🔥 (@NubiaArizaga2) March 9, 2022

¿Por qué recordaron a Lucero al viralizarse el abuso de Luis de Llano?





Al hacerse viral el nombre de Luis de Llano, usuarios también recordaron las críticas que la mamá de Lucero recibió, pues no se separaba de su hija mientras ella trabajaba.

Relacionaron la sobreprotección de la madre de ‘La novia de México’ a dos grandes personajes que han sido señalados como ‘depredadores del espectáculo’: Sergio Andrade y Luis de Llano, con quienes Lucero solía convivir debido a su carrera como cantante.

¿Recuerdan cuánto hate recibía la mamá de Lucero porque no la dejaba sola ni a sol ni a sombra?

El hate venía de dos gentes y: Luis De Llano y Sergio Andrade. pic.twitter.com/QvSp3JG9vR — Vocero (@DonVocero) March 9, 2022

¿Tatiana también fue víctima de violencia?





Así es, otra de las famosas que también fue víctima de abusos es Tatiana, quien alzó la voz en contra del maltrato que vivió en su matrimonio con Andrés Puentes. Lo anterior fue revelado por la famosa en mayo del 2021.

La revelación de ‘La reina de los niños’ sorprendió a sus fanáticos, pues siempre ha dado una imagen alegre, sin embargo, nadie se imaginaba que vivió un infierno, según sus propias palabras.

"Celos enfermizos es un foco rojo impresionante que tienen que hacer caso. De algo de lo que me he arrepentido es no hacerle caso a mi intuición", expresó en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi vida, del periodista Gustavo Adolfo Infante.

También contó que su entonces esposo abusaba de ella en repetidas ocasiones, y como también era su representante, llevó su carrera de manera ‘agresiva’, pues la intimidaba, humillaba e incluso golpeaba.

Afortunadamente logró alejarse de esa relación, pues intentó agredir a su familia, lo cual se hizo público y fue el detonante que la hizo salir de allí.





