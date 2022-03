Maribel Guardia es "alérgica al agua": el motivo por el cual la actriz no puede beberla

Existen diversas enfermedades y padecimientos muy extraños, de los cuáles ni los famosos se salvan. Un ejemplo de esto es Maribel Guardia, quien es "alérgica al agua", cosa que reveló a la prensa hace algún tiempo; te contamos el motivo por el cual la actriz no puede beberla después de hacer ejercicio ni en grandes cantidades.

Así es, la famosa de 62 años, conocida por su gran talento y por conservar un cuerpazo, padece una enfermedad que es más común de lo que muchos piensan: la disautonomía.





Te puede interesar: Braquidactilia: la anomalía congénita que tiene Meghan Fox, ¿lo habías notado?

Celebridades Así se celebró la boda de Faisy en Atlixco, estas son las primeras imágenes

¿Qué es la disautonomía?





La disautonomía es una enfermedad causada por un trastorno de la regulación del sistema nervioso autonómico, el cual es el encargado de regular las respuestas involuntarias del cuerpo humano (tales como el pulso, la presión, la temperatura y la respiración), mismas que permiten la supervivencia del mismo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, en el mundo al menos 70 millones de personas sufren de este padecimiento.





¿Cuáles son los síntomas de la disautonomía?





Los síntomas más comunes son:





Fatiga crónica.

Cansancio excesivo.

En sitios calurosos, las manos y pies suelen hincharse, sienten hormigueos.

Taquicardia.

Presentan alteración del sueño.

El cansancio excesivo es uno de los síntomas de la disautonomía, enfermedad que Maribel Guardia padece | Foto: Pixabay

Sudor en extremo.

Son intolerantes al frío.

Problemas constantes de memoria.

Pérdida momentánea de la ubicación.

Vértigos, mareos, desmayos.





Debido a los síntomas más comunes, este padecimiento suele confundirse con enfermedades como la epilepsia, la anemia, entre otras.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

¿Cuáles son las recomendaciones para las personas con disautonomía?

Las personas que padecen disautonomía no deben permanecer mucho tiempo de pie, deben moverse constantemente para estimular su circulación sanguínea, deben comer cada dos o 3 horas en cantidades considerables y disminuir los azúcares y la sal. Además deben estar bien hidratados.

¿Por qué Maribel Guardia no puede beber agua?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, las personas que padecen disautonomía, no deben beber agua en grandes cantidades de golpe ni después de realizar ejercicio, lo mejor es que la consuman en sorbos y a lo largo del día.

"Beber agua en grandes cantidades no es recomendable, sino agua durante todo el día para mantener hidratado al organismo", expresó la dependencia antes mencionada.

Las personas que padecen disautonomía, no deben beber agua en grandes cantidades de golpe | Foto: Pixabay

Lo que sí puede beber la actriz del 'Tenorio Cómico' son bebidas que usan los atletas, además, por las noches toma una cantidad moderada de agua.

"El agua me 'deslava' totalmente el sodio del cuerpo. Entonces en el día tomo muchas bebidas para deportistas, en la noche, puedo tomar agua por si se me baja la presión. Yo soy de presión muy baja, entonces si tomo agua me 'deslava' totalmente y pierdo el conocimiento", reveló la famosa en una entrevista que dio para el programa ‘Ventaneando’.

Maribel también contó que se dio cuenta de que padecía esta enfermedad debido a que cuando hacía ejercicio y tomaba agua se sentía como si estuviera ‘drogada’ e incluso se llegaba a desmayar, motivo por el cual decidió ir al médico y tras varios estudios le dijeron que tenía disautonomía.