Maya Zapata se une a campaña Hablemos de racismo

Para lograr un estado de bienestar en México es primordial que haya menos violencia, y eso comienza desde casa. Así lo afirma la actriz Maya Zapata al hablar sobre la campaña Hablemos de racismo, inspirada en uno de los ocho testimonios que El Colegio de México recopiló para esta iniciativa.

La actriz habla sobre una mujer con dos niñas, “una que es blanca y la otra que es casi mulata. Y esta última, casi todos los días llega llorando porque le hacen bullying. No la dejan jugar”, dice el video difundido en alianza con la iniciativa ciudadana Racismo MX.

“Yo leí este caso y me sentí identificada. Sobre todo porque los niños son quienes van a replicar lo que nosotros como adultos no logremos resolver mientras ellos están viviendo su época de infancia. Por eso me pareció tan importante y me hizo eco”, cuenta la actriz en entrevista.

La protagonista de El secreto de Selena destacó que es importante hablar con los más pequeños sobre temas de racismo, para hacerlos conscientes sobre algunos comentarios que la sociedad mexicana ha interiorizado sobre el color de piel: “No creer cosas que dicen los adultos, halagos que se hacen de manera inocente y que crean un daño a los niños, porque crean una idea no sólo al niño blanco, sino al moreno que escucha los halagos sobre un color de piel de alguien”.

El testimonio que Maya Zapata narra es el número 307, de los 500 que llegaron a El Colegio de México. Éste proviene de Mérida, Yucatán donde según la encuesta 2019 del Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial en México (PRODER) “la brecha de acceso a los estudios de universidad es casi de cuatro a uno para las personas con piel clara frente a las de piel oscura”.

“Todos queremos alcanzar un México que viva un estado de bienestar, donde haya menos violencia. Y para que esto suceda debe haber menor desigualdad, y un mayor estado emocional de bienestar para todos los mexicanos y eso no se contruye solo, se hace a través de ver las cosas pendientes que tenemos como grupo”, explica la actriz.

Zapata explica que para dar este paso es necesario dividir a la sociedad mexicana “y entender cuáles son las ventajas y desventajas que todos vivimos. Así como encontrar cuáles son esas razones por las que tenemos esas desventajas. El racismo es claramente una de ellas que nos afecta a todos”.

La iniciativa Hablemos de racismo cuenta con la participación de otras figuras del espectáculo y la cultura como los actores Tenoch Huerta, Noé Hernández y Gabriela Cartol, además de la escritora Alma Delia Murillo y el youtuber Ricardo Peralta.