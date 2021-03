Miley Cyrus celebra el 15 aniversario de Hannah Montana

LOS ÁNGELES. Miley Cyrus dedicó ayer una extensa carta al personaje que la vio crecer, Hannah Montana, con motivo del 15 aniversario del estreno de la serie de televisión que se convirtió en un fenómeno de masas y catapultó una de las carreras más importantes del pop actual.

"Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente. Aunque se te considera un 'álter ego', en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis propias manos", escribió la artista en sus redes sociales.

Gossip Miley Cyrus conquista con su concierto previo al Super Bowl



Hannah Montana se estrenó el 24 de marzo de 2006 con récord de audiencia para un formato original de Disney Channel, la división televisiva del gigante del entretenimiento.



Durante casi 6 años al aire, la serie se mantuvo como un éxito internacional del que se desprendieron tres discos que alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas estadounidenses, con 20 sencillos en el top 20 de las canciones más escuchadas según Billboard.



"Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo", dijo Cyrus sobre el personaje en el que encarnó a una estrella de la música que llevaba una doble vida para mantener su anonimato.



En la serie, la protagonista estuvo acompañada de su padre, Billy Ray Cyrus, quien ya era un músico de country popular en Estados Unidos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias



La cantante, que tiene ahora 28 años, acudió con 12 a la primera audición para el papel. Aunque en un primer momento los productores del formato rechazaron su candidatura porque era demasiado pequeña, ella terminó por convencerlos mostrando sus aptitudes para el canto y la actuación.



"No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero Hannah Montana", añadió Cyrus.