Natalia Bermúdez compite por el Ariel de cortometraje con dos historias inspiradas en su vida

De no haber tenido el valor para transformar su dolor en arte, hoy posiblemente la cineasta mexicana Natalia Bermúdez no sería conocida en el medio cinematográfico y mucho menos estaría doblemente nominada para el máximo premio del cine nacional: el Ariel.

Bermúdez es contemplada para aspirar a una estatuilla plateada gracias a sus cortometrajes “Norte”, que compite en la categoría de Cortometraje documental y “Apnea”, en la terna de Cortometraje de ficción.

“‘Norte’ es mi proyecto documental de la escuela y el otro es mi tesis de titulación. Realmente me siento súper feliz por todo lo que está pasando, pero aunque yo soy la directora, este reconocimiento es para todos los involucrados”, afirmó Bermúdez en entrevista.

“Norte” retrata la historia de Rodrigo, su hermano, quien enfrentó hace algunos años un duro proceso contra las adicciones.

“Sí podría decir con certeza que mi familia es otra después de este proyecto, es una película que hicimos todos juntos y estoy muy agradecida con la generosidad de mi familia porque no es fácil, en cada etapa de hacer ‘Norte’ me cayeron nuevos veintes, he entendido nuevas cosas, sobre todo que a través del cine sí se puede sanar, sí se puede acompañar”, aseguró la directora.

“‘Norte’ no es una película de un personaje que sí sufrió, pero se recuperó, esa no es la estructura de la cinta porque así no funcionan las adicciones, es un tema mucho más complejo, para mí creo que ese es uno de los motivos por los que conecta con las personas, porque hay honestidad.

“No es una campaña de ‘Vive sin drogas’, sino es una película que habla desde el corazón, desde un lugar muy honesto, de lo difícil que pueden ser las adicciones y cómo el único camino es querernos mucho y escucharnos”, sostuvo la originaria de Tijuana, Baja California.

Por otro lado, “Apnea” es un corto que se inspiró en el bullying que ella sufrió en su etapa de estudiante, pero trasladado a una relación entre una nadadora y su entrenadora, mucho mayor que ella. El amor que las une puede ayudar o ser el detonante para enfrentarse a una relación tóxica, llena de abusos.

“Los ambientes escolares son medio tremendos, es un tanto similar (a lo que ella enfrentó), pero no exactamente como pasa en la historia ya que sí es distinto, pero entiendo cómo funcionan esas dinámicas de poder, entiendo por qué lastiman tanto y cómo se ejecuta.

“De ahí nació el cortometraje, claro cuando uno lo está viviendo y sufriendo es muy difícil estructurarlo y entenderlo, más porque estás inmersa en una relación de abuso, pero creo que cuando pasa la tormenta es mucho más fácil mirarlo desde afuera y poderlo estructurar, contarlo dentro de una ficción”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto a proyectos futuros, Bermúdez alista dos películas, tiene el apoyo de IMCINE para desarrollar un guion que escribió y también está en espera del lanzamiento de una serie que codirigió con el documentalista Everardo González, para VIX.