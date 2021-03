Natalie Portman debutará en la televisión con Lupita Nyong'o en Apple TV+

LOS ÁNGELES. Natalie Portman debutará en la televisión de la mano de la mexicokeniana Lupita Nyong'o en la serie limitada Lady in the Lake de Apple TV+, informó este miércoles el gigante digital en un comunicado.

Alma Har'el, que causó sensación entre la crítica con su ópera prima Honey boy (2018), será directora y guionista en esta serie.

Centrada en los años 60 de Baltimore (EU) e inspirada en la novela homónima de Laura Lippman, Lady in the lake" contará la historia de una mujer (Portman) que se reinventa como periodista de investigación para resolver una serie de asesinatos.



En ese empeño cruza sus pasos con una madre trabajadora (Nyong'o) que está comprometida con la defensa de la población negra.



Ganadora de la estatuilla a la mejor actriz por Black swan (2010), Portman tiene previsto volver a la saga de Thor de Marvel en la cuarta película, titulada Thor: Love and Thunder y que se estrenará en 2022.



Su filmografía incluye otras películas como Closer (2004), V for Vendetta (2005) o Jackie (2016).



Por su parte, Nyong'o se llevó la estatuilla por 12 years a slave (2013).

La actriz nacida en Ciudad de México en 1983 ha destacado también en otras películas como Black panther (2018), Us (2019) o Little monsters (2019).



De cara al futuro, Nyong'o tiene pendiente de estreno The 355, una cinta de espías en la que está acompañada por Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger y Fan Bingbing.