“No puedo creerlo”: Bárbara de Regil se contagia de Covid-19

La actriz Bárbara de Regil confirmó que se contagió de Covid-19, sumándose a la extensa lista de las celebridades que han sido víctimas de esta terrible enfermedad durante la cuarta ola, en la cual predomina la variante Ómicron.

La influencer fitness utilizó sus redes sociales para anunciar la noticia, además, expresó que no es la única de su familia que se enfermó.

Fue este sábado 22 de enero cuando la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ publicó en su cuenta de Instagram varios videos confirmando que dio positivo.

Mencionó que se realizó tres pruebas de antígenos y una PCR , y señaló que hasta el momento solo ha tenido síntomas leves, tales como dolor de cabeza y garganta.

“Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo COVID. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, comenzó diciendo en su video de Instagram.





Iba a tener una presentación en Mexicali





Bárbara también aprovechó para anunciar que se canceló su presentación fitness en Mexicali debido a que se mantendrá aislada, tal y como lo recomienda la Secretaría de Salud ante algún contagio.





Su hija y su esposo también tienen Covid-19

La actriz mencionó que su hija Mar de Regil y su esposo Fernando Shoenwald también dieron positivo a la enfermedad.

“Mi mamá estaba en su casa, yo en la mía. Ella se sentía medio mal y yo también, dije: ´Siento que tenemos COVID´. Se hizo la prueba, salió positiva, yo me hice la prueba, salí positiva, Mar se hizo la prueba y salió medio pintadito”, dijo en sus historias de Instagram.

Para concluir, la famosa lamentó que no podrá hacer ejercicio durante los próximos días, pues su médico le recomendó mantener reposo y no hacer actividad física.