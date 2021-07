Nora Velázquez logra su primer protagónico en “Cosas imposibles”

A Nora Velázquez le ocurrió un milagro cuando tenía 64 años. El director Ernesto Contreras la eligió como la protagonista de su película, Cosas imposibles. Ese anhelo de encabezar una historia con un cineasta reconocido, finalmente había llegado: lo imposible se volvió realidad.

“Llegó como si Dios me hubiera mandado la luz, como si me hubiera hecho un milagro. Como si ese sueño guajiro de cualquier actriz que dice ‘¿por qué yo no tengo la oportunidad de trabajar con un director maravilloso, talentoso, paciente, cálido, respetuoso? Lo digo de verdad. De corazón estoy agradecida con Ernesto por darme esta oportunidad en mi carrera. Es un milagro”, afirma la actriz en entrevista con El Sol de México.

Conocida por su personaje de Chabelita, Nora Velázquez ya tenía una carrera como actriz de cine. Inició con Jaime Humberto Hermosillo en María de mi corazón, con un personaje pequeño, al igual que con Paul Leduc en ¿Cómo ves?

Sus apariciones más notorias se dieron en los últimos años. Especialmente en La calle de la amargura (2015), bajo la dirección de Arturo Ripstein, papel que llamó la atención de Ernesto Contreras para añadirla a su elenco y convertirla en la estrella de su película.

“A los 64 años me llegó este protagónico y dije: ‘Voy a ser la revelación senil, ¡qué padre!’”, dice soltando una risa. “Siempre le pongo humor a las cosas de la vida. Pero la verdad me siento agradecida porque después de 40 y tantos años de carera, de amor y entrega total a mi profesión, las cosas cayeron por su propio peso; ese dicho sí que es cierto”.

En Cosas imposibles, Nora Velázquez interpreta a Matilde, una mujer que vive bajo el yugo de su marido (Salvador Garcini). Cuando la muerte de su esposo la libera, ella se encuentra con la soledad y sin un sentido de vida. Gracias a Miguel (Benny Emmanuel), un joven que vende droga en el tianguis de la colonia, descubre un mundo exterior y ambos se acompañan para transformar sus vidas.

“Es interesante conocer la vida de estas dos maravillosas personas. Primero porque te conmueve muchísimo las vidas que están viviendo. Pero es bello cuando se dan la oportunidad de conocerse y apoyarse. Y de pronto se separan y viene una incertidumbre, pero cada uno va avanzando porque se dieron la fortaleza cuando estuvieron juntos”.

La historia de Matilda expone la violencia normalizada que muchas mujeres con sus parejas, algo con lo que la propia Nora Velázquez logra identificarse.

“Yo tuve un poco de situación difícil pero logré salir. Eso es lo que quisiera trasmitirles a las mujeres, que existe la posibilidad de lograrlo. Claro, Matilde tiene suerte de que el marido se muera, pero hay mujeres que mueren porque el marido se la echa, es muy triste. Pero es padre ver que una mujer logra con su voluntad tomar la determinación de no querer vivir con este hombre y salir, huir de esa situación”.

Ese es el objetivo que la actriz quiere cumplir con su personaje en Cosas imposibles, “enviar ese mensaje de ‘¡ya basta!, ¡no más!’”. Y claro, demostrar que la vida no acaba a una edad, sino que cualquier momento es bueno para iniciar una nueva experiencia.

“Ahí es importante todo el apoyo que le da Miguelito, porque su marido la había dejado muy apachurrada y quizá sin él, no lo hubiera logrado”.

Cosas imposibles debutó en el top ten de la taquilla mexicana hace dos semanas. La cinta, con un guion de Fanie Soto, sigue en cartelera.