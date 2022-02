Novias fugitivas: ¡De Belinda a JLo! Ellas son las famosas que “regresaron” el anillo

Fue la noche del pasado domingo 12 de febrero cuando el cantante Christian Nodal confirmó su ruptura con Belinda, noticia que le rompió el corazón a mas de un fanático, sobre todo porque muchos esperaban la gran boda de esta famosa parejita. Pero la intérprete del 'Sapito' no ha sido la única que no llega al altar; más adelante te presentamos a las famosas que “regresaron” el anillo, ¡desde Belinda hasta JLo!.

Así es, más de una famosa ha abandonado su camino hacia el altar por distintos motivos, ya sea infidelidades, diferencias o simplemente porque la relación ya no daba para más.

¿Qué famosas se comprometieron pero nunca llegaron al altar?

Hacemos un pequeño recuento de famosas que en algún momento se comprometieron pero que desafortunadamente (o no), terminaron antes de dar el '¡sí acepto!’ y tuvieron que “regresar” el anillo.

Nicole Kidman y Lenny Kravitz

La actriz y el famoso cantante tuvieron un romance en el 2004, sin embargo, su relación fue muy discreta, tanto así que fue hasta el 2017 cuando ella confesó que se habían comprometido. Eran una de las parejas más modernas de Hollywood y a simple vista ambos se procuraban y se cuidaban el uno al otro, desafortunadamente no se casaron y terminaron separándose debido a que ‘no estaban listos para dar el siguiente paso’.

Esta noticia en su momento entristeció a varios fans, no obstante, actualmente Nicole está casada con Keith Urban y al parecer les va muy bien juntos.

¡Que guardadito se lo tenían! Nicole Kidman y Lenny Kravitz estuvieron comprometidos https://t.co/Ykkjz5FRTb pic.twitter.com/83jBb3XCA7 — Revista ¡HOLA! (@holamexico) February 17, 2017

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow

El actor es considerado uno de los famosos más atractivos de Hollywood, pero además, es conocido por tener varios romances con actrices o famosas muy hermosas y exitosas. Una de ellas fue Gwyneth Paltrow, con quien inició una relación en 1994 y al poco tiempo se comprometieron. Para su mala fortuna, tres años después terminaron y no pudieron llegar al altar por algunas diferencias.

Gwyneth Paltrow, Brad Pitt y Gary Oldman pic.twitter.com/rKfcbOc3cV — Rebolledo🎥 (@Rebolledo313_) January 27, 2021

Lady Gaga y Taylor Kinney

Este par era la definición perfecta de la pareja ideal, de hecho duraron 4 años juntos, y en San Valentín del 2015, Kinney se decidió a darle un anillo de compromiso a la cantante, sin embargo, un año más tarde cancelaron sus planes de bodas.

“Esta es la tercera ocasión que he tenido mi corazón roto así”, expresó Gaga sobre su ruptura con Taylor en su documental “Gaga: Five Foot Two”.

La famosa señaló que “en las relaciones se tienen que mover juntos”, fue así como las diferencias y caminos opuestos pudieron ser una de las razones de que Gaga regresara el anillo y no se casara con Kinney.

#Celebs Lady Gaga y Taylor Kinney rompen su compromiso: https://t.co/hchZ2l4r5m pic.twitter.com/OKu8kkbSU0 — Revista Vanidades (@vanidadesmx) July 19, 2016

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Esta es una de las parejas que han demostrado que el amor puede sorprenderte y que cuando dos personas están destinadas a estar juntas el tiempo y otras circunstancias desaparecen.

Ambos se conocieron en el escenario de una película muy taquillera por allá del 2002, comenzaron a salir y se iban a casar en 2003, sin embargo, rompieron a días de que se realizara su boda. Se trató de una de las rupturas que muchos fanáticos lamentaron.

A pesar de que continuaron siendo amigos, siguieron caminos distintos. Jennifer se casó con Marc Anthony y se divorció años después, además, ha sufrido otras rupturas. Veinte años después, se volvieron a enamorar y permanecen juntos y muy felices hasta el momento.

.@JLo y @BenAffleck son el vivo ejemplo de "donde hubo fuego, cenizas quedan". 😏 ¡Qué bonito amor! 😍 pic.twitter.com/2n1XFtwiSo — Despierta América (@despiertamerica) February 9, 2022

Winona Ryder y Johnny Depp

Este fue un romance que dio pasos agigantados, puesto que, tan solo 5 meses después de haber tenido su primera cita en 1989, ya se habían comprometido.

Su relación duró hasta junio de 1993, cuando ambos decidieron tomar caminos distintos sin haber llegado al altar.

y'all can keep your favourite couples from the 90's because johnny depp and winona ryder out sold them all pic.twitter.com/nMvHHSdiwd — 𝕜𝕒𝕥𝕚𝕖 (@goingslighlymad) February 16, 2019





¿Conoces alguna otra famosa que haya 'regresado' el anillo antes de dar el ‘sí acepto’?





